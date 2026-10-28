Σε ποινή κάθειρξης πέντε ετών καταδικάστηκε ο διεθνούς φήμης Ιρανός σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί από το Επαναστατικό Δικαστήριο του Ιράν. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ημιεπίσημου πρακτορείου ειδήσεων Nournews, το δικαστήριο διέταξε ταυτόχρονα την πλήρη κατάσχεση του συνόλου των περιουσιακών του στοιχείων.

Το ρεπορτάζ επικαλείται τον συνήγορο του δημιουργού, παραλείποντας ωστόσο να διευκρινίσει τις συγκεκριμένες κατηγορίες που οδήγησαν στη νέα αυτή δικαστική απόφαση, ενώ ο δικηγόρος του, Μοσταφά Νιλί, δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για κάποιο επίσημο σχόλιο.

Πρόσθετες ποινές και ψηφιακός αποκλεισμός

Πέρα από τη στέρηση της ελευθερίας και την οικονομική εξόντωση, το ιρανικό καθεστώς επέβαλε στον σκηνοθέτη αυστηρούς περιοριστικούς όρους. Στον Παναχί επιβλήθηκε διετής απαγόρευση εξόδου από τα σύνορα της χώρας, καθώς και ρητή απαγόρευση οποιασδήποτε δραστηριότητας ή παρουσίας σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αποκόπτοντας κάθε δίαυλο επικοινωνίας του με το εγχώριο και διεθνές κοινό.

Διεθνής καταξίωση και συνεχείς διώξεις

Η νέα καταδικαστική απόφαση σημειώνεται σε μια περίοδο όπου ο Παναχί παραμένει στο επίκεντρο του παγκόσμιου κινηματογραφικού ενδιαφέροντος. Θεωρούμενος ένας από τους σπουδαιότερους δημιουργούς του σύγχρονου ιρανικού σινεμά, είδε την ταινία του «It Was Just an Accident» να αποσπά τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών το 2025, επισφραγίζοντας την καλλιτεχνική του εμβέλεια.

Ένα χρόνιο καθεστώς πιέσεων

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί τον πιο πρόσφατο κρίκο σε μια μακρά αλυσίδα διώξεων λόγω του κινηματογραφικού του έργου. Ο Παναχί έχει συλληφθεί κατ’ επανάληψη στο παρελθόν, ενώ το 2025 είχε καταδικαστεί ερήμην σε έναν χρόνο φυλάκισης με την κατηγορία της προπαγάνδας κατά του καθεστώτος.

Παρά την ποινή εκείνη, ο σκηνοθέτης επέλεξε να επιστρέψει στην πατρίδα του τον περασμένο Μάρτιο, συνεχίζοντας να δημιουργεί υπό συνθήκες διαρκούς δικαστικής πίεσης.