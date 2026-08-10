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Σε δομικό ανασχηματισμό της ανώτατης στρατιωτικής ηγεσίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας προχώρησε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Με αποφάσεις που ανακοινώθηκαν επίσημα, τοποθετήθηκαν νέα πρόσωπα στην κορυφή του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, στη διοίκηση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), στο Ναυτικό των Φρουρών, καθώς και στην παραστρατιωτική πολιτοφυλακή Μπασίτζ.

Νέος Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων

Καθήκοντα αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων αναλαμβάνει ο υποπτέραρχος (και πιλότος) Αλί Αμπντολαχί, ο οποίος μέχρι πρότινος υπηρετούσε ως επικεφαλής του κέντρου συντονισμού των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Αναπληρωτής του στο Γενικό Επιτελείο διορίστηκε ο ταξίαρχος Κιουμάρς Χαϊντερί , πρώην διοικητής των χερσαίων δυνάμεων.

Αλλαγή σκυτάλης στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC)

Σημαντικές τοποθετήσεις πραγματοποιήθηκαν και στο σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC):

Την ηγεσία των Φρουρών της Επανάστασης αναλαμβάνει ο ταξίαρχος Αχμάντ Βαχιντί , πρώην υπουργός Άμυνας της χώρας.

, πρώην υπουργός Άμυνας της χώρας. Αναπληρωτής διοικητής των Φρουρών τοποθετήθηκε ο υποστράτηγος Μοσταφά Ιζαντί .

. Στη διοίκηση του Πολεμικού Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης διορίστηκε ο υποναύαρχος Αλί Αζμαεΐ (Οζμαΐ).

Νέος διοικητής στην πολιτοφυλακή Μπασίτζ

Παράλληλα, αλλαγή ηγεσίας σημειώθηκε και στην εθελοντική παραστρατιωτική πολιτοφυλακή Μπασίτζ, η οποία υπάγεται απευθείας στους Φρουρούς της Επανάστασης.

Νέος διοικητής της Μπασίτζ αναλαμβάνει ο Χοτζάτολ Ισλάμ βα-Μουσλεμίν Χοσεΐν Ταέμπ (Ταΐμπ), ο οποίος έχει διατελέσει στο παρελθόν επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης.