Μια ενδιαφέρουσα είδηση είδε το «φως» της δημοσιότητας μετά τη κατά λάθος κατάρριψη των Αμερικανικών μαχητικών από την αεράμυνα του Κουβέιτ.

Συγκεκριμένα, κάθε Αμερικανός πιλότος που επιχειρεί στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, έχει ράψει εντός της στολής του ένα μήνυμα γραμμένο σε διάφορες γλώσσες, το οποίο αναφέρει:

«Είμαι Αμερικανός και δεν μιλάω τη γλώσσα σας. Δεν θα σας κάνω κακό. Παρακαλώ δώστε μου φαγητό, νερό, στέγη, ρούχα και ιατρική περίθαλψη. Βοηθήστε με να φτάσω στις αμερικανικές ή φιλικές δυνάμεις. Όταν δώσετε το όνομα και τον αριθμό μου στις αρχές των ΗΠΑ, θα ανταμειφθείτε».