Νέος συναγερμός έχει σημάνει στο Ιράν, καθώς τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στο νησί Κεσμ, το οποίο βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και στο λιμάνι Τζασκ, στις νότιες ακτές της χώρας. Μέχρι στιγμής, τα ακριβή αίτια του συμβάντος παραμένουν αδιευκρίνιστα, με την επίσημη ιρανική πλευρά να τηρεί σιγή ιχθύος ως προς την προέλευση των εκρήξεων.

Νωρίτερα κατά τη διάρκεια της ημέρας, το ημιεπίσημο ιρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι το Κεσμ αποτέλεσε στόχο δύο πυραύλων. Ωστόσο, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα επίσημα στοιχεία σχετικά με το αν προκλήθηκαν υλικές ζημιές ή αν υπάρχουν θύματα.

Το νέο αυτό περιστατικό αυξάνει την ανησυχία στην περιοχή, καθώς σημειώνεται μόλις λίγα εικοσιτετράωρα μετά τα στοχευμένα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο ίδιο νησί.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες αμερικανικές ενέργειες, αξιωματούχος των ΗΠΑ είχε σπεύσει να διευκρινίσει ότι επρόκειτο αποκλειστικά για επιχειρήσεις περιορισμένης κλίμακας. Όπως ξεκαθάρισε, οι κινήσεις αυτές δεν σηματοδοτούν σε καμία περίπτωση την έναρξη ευρύτερων πολεμικών επιχειρήσεων.