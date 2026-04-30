Ο Πρόεδρος του Ιράν και ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου επιδιώκουν την απομάκρυνση του Υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, κατηγορώντας τον ότι ακολουθεί τις οδηγίες του αρχηγού των Φρουρών της Επανάστασης στις συνομιλίες για τα πυρηνικά χωρίς να ενημερώνει τους ίδιους, σύμφωνα με όσα δήλωσαν δύο πηγές στο Iran International.

Σύμφωνα με τις πηγές, ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν και ο πρόεδρος της Βουλής, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πιστεύουν ότι τις τελευταίες εβδομάδες ο Αραγτσί λειτούργησε λιγότερο ως υπουργός επιφορτισμένος με την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής και περισσότερο ως βοηθός του Αχμάντ Βαχιντί, διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC).

Βαθύ ρήγμα στην κορυφή της εξουσίας;

Οι πηγές, που είναι γνώστες των συνεχιζόμενων συζητήσεων μεταξύ της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας του Ιράν, αναφέρουν ότι ο Αραγτσί έδρασε τις τελευταίες δύο εβδομάδες χωρίς να ενημερώσει τον Πεζεσκιάν, σε πλήρη συντονισμό με τον Βαχιντί και βάσει των δικών του οδηγιών. Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στον Πεζεσκιάν, ο οποίος φέρεται να δήλωσε σε κοντινά του πρόσωπα πως θα παύσει τον Αραγτσί εάν αυτό συνεχιστεί.

Ήδη από τις 28 Μαρτίου είχαν αναδυθεί αναφορές για σοβαρές διαφωνίες μεταξύ Πεζεσκιάν και Βαχιντί, ο οποίος θεωρείται πλέον η ισχυρότερη φιγούρα εντός των Φρουρών. Το χάσμα φέρεται να πηγάζει από τη διαχείριση του πολέμου και τις καταστροφικές συνέπειες για την οικονομία και τη διαβίωση των πολιτών.

Η «κηδεμονία» των Φρουρών της Επανάστασης

Λίγες ημέρες αργότερα, αναφορές έδειξαν ότι ο Πεζεσκιάν αισθάνεται εγκλωβισμένος σε ένα «απόλυτο πολιτικό αδιέξοδο», έχοντας απογυμνωθεί ακόμα και από την εξουσία να διορίζει αντικαταστάτες κυβερνητικών αξιωματούχων που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ο Βαχιντί φέρεται να δήλωσε ρητά ότι, λόγω της κρίσιμης πολεμικής κατάστασης, όλες οι καίριες διοικητικές θέσεις πρέπει να επιλέγονται και να ελέγχονται απευθείας από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Οι διαπραγματεύσεις υπό τον Γκαλιμπάφ

Στις 27 Απριλίου, μια ομάδα σκληροπυρηνικών βουλευτών που πρόσκεινται στον πολιτικό Σαΐντ Τζαλιλί αρνήθηκαν να υπογράψουν κοινοβουλευτική δήλωση στήριξης προς τη διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν υπό την ηγεσία του Γκαλιμπάφ.

Σημειώνεται ότι ο Γκαλιμπάφ φέρεται να παραιτήθηκε από επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας μετά από επιπλήξεις που δέχτηκε για τις προσπάθειές του να συμπεριλάβει το ζήτημα της πυρηνικής ενέργειας στις συνομιλίες. Μετά την αποχώρηση Γκαλιμπάφ, ο Αραγτσί επιδίωξε να αναλάβει τα ηνία των διαπραγματεύσεων.

Τελικά, επισκέφθηκε μόνος του το Ισλαμαμπάντ στις 24 Απριλίου για να παραδώσει την πρόταση της Τεχεράνης, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, απορρίφθηκε από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ.