Το Ιράν ενημέρωσε τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) ότι πλοία που δεν θεωρούνται «εχθρικά» μπορούν να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ υπό την προϋπόθεση συντονισμού με τις ιρανικές αρχές, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Συγκεκριμένα στην επιστολή της Τεχεράνης προς τον IMO, η οποία κοινοποιήθηκε στα κράτη-μέλη του οργανισμού, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι έχουν ληφθεί «αναγκαία και αναλογικά μέτρα» ώστε να αποτραπεί η εκμετάλλευση του περάσματος από επιτιθέμενους και τους συμμάχους τους για τη διεξαγωγή εχθρικών επιχειρήσεων κατά της χώρας.

Παράλληλα, το Ιράν ξεκαθαρίζει ότι δεν θα επιτρέψει τη διέλευση πλοίων που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και άλλες χώρες που, όπως υποστηρίζει, συμμετέχουν στις επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.