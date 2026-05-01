Το Ιράν δηλώνει ότι παραμένει ανοικτό σε διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε πολιτική επιχειρεί να επιβληθεί μέσω απειλών ή πιέσεων.

Ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας, Γκολμαχοσέιν Μοχσενί Ετζεΐ, τόνισε ότι η Τεχεράνη δεν έχει αποφύγει ποτέ τις διαπραγματεύσεις, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί επιβολές που θίγουν τις αρχές και τις αξίες της χώρας.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντασης και αδιεξόδου στις σχέσεις ΗΠΑ–Ιράν, με φόντο τις προσπάθειες για μια πιο μόνιμη αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Σε δηλώσεις του, ο Ετζεΐ υπογράμμισε ότι το Ιράν δεν επιθυμεί τη συνέχιση του πολέμου, σημειώνοντας πως η χώρα δεν εγκρίνει τις πολεμικές συγκρούσεις και επιδιώκει τον τερματισμό τους.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει πρόσφατα την Τεχεράνη με αυστηρό τόνο, εντείνοντας το ήδη τεταμένο κλίμα μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Ιρανός αξιωματούχος επανέλαβε ότι η χώρα δεν πρόκειται να υποχωρήσει υπό πίεση, τονίζοντας πως δεν θα εγκαταλείψει τις βασικές της αρχές προκειμένου να αποφύγει ή να περιορίσει τη σύγκρουση.

Η κρίση στην περιοχή ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, έπειτα από επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν, προκαλώντας χιλιάδες θύματα, κυρίως στο Ιράν και τον Λίβανο, και σημαντικές επιπτώσεις στη διεθνή οικονομία.

Παρότι από τις 8 Απριλίου βρίσκεται σε ισχύ κατάπαυση πυρός, η ένταση παραμένει, με τις ΗΠΑ να επιβάλλουν αποκλεισμό σε ιρανικά λιμάνια. Η κίνηση αυτή συνδέεται με τον περιορισμό της ναυσιπλοΐας από την πλευρά του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, ένα κομβικό πέρασμα για την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία.

Ο Ετζεΐ εκτίμησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποκόμισαν ουσιαστικά οφέλη από τη σύγκρουση, επισημαίνοντας ότι το Ιράν θα συνεχίσει να διαπραγματεύεται χωρίς να κάνει υποχωρήσεις.