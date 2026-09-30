Σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει την ανεξέλεγκτη εκροή ξένου συναλλάγματος και να καταπραΰνει την αυξανόμενη κοινωνική οργή των πολιτών για την οικονομική εξαθλίωση, ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, έδωσε αυστηρή εντολή για την πλήρη απαγόρευση εισαγωγής πολυτελών οχημάτων.

Η Προεδρική εντολή και οι φόβοι για εκροή συναλλάγματος

Σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η κίνηση αυτή κρίθηκε απαραίτητη από το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ορυχείων και Εμπορίου (Samat), προκειμένου να προστατευθούν τα περιορισμένα συναλλαγματικά αποθέματα της χώρας και να αποτραπεί η φυγή κεφαλαίων στο εξωτερικό.

Η οικονομία της χώρας δοκιμάζεται σκληρά υπό το βάρος των διεθνών κυρώσεων και της συνεχιζόμενης γεωπολιτικής κλιμάκωσης στην περιοχή.

Σε αυτό το πλαίσιο, η διοχέτευση πολύτιμου ξένου συναλλάγματος για την αγορά ειδών πολυτελείας προκάλεσε την έντονη αντίδραση του οικονομικού επιτελείου της Τεχεράνης, το οποίο αποφάσισε ότι από εδώ και στο εξής οι εισαγωγές οχημάτων θα περιορίζονται αποκλειστικά σε οικονομικά μοντέλα που καλύπτουν βασικές ανάγκες.

Η κοινωνική ανισότητα και τα ακριβά αυτοκίνητα ως «επένδυση»

Παρά τη δυσχερή οικονομική κατάσταση, η εικόνα στους δρόμους των εύπορων συνοικιών της Τεχεράνης και άλλων αστικών κέντρων παρέμενε προκλητική για την πλειονότητα των πολιτών.

Από την έναρξη των νέων στρατιωτικών εντάσεων τον Φεβρουάριο, παρατηρήθηκε κατακόρυφη αύξηση στην κυκλοφορία υπερπολυτελών οχημάτων, καθώς και νέων ηλεκτρικών μοντέλων και SUV κινεζικής προέλευσης.

Για την οικονομική ελίτ του Ιράν, η αγορά ενός ακριβού αυτοκινήτου δεν αποτελεί απλώς επίδειξη πλούτου, αλλά μια μορφή ασφαλούς επένδυσης.

Εξαιτίας του καλπάζοντος πληθωρισμού και της συνεχούς διολίσθησης του εθνικού νομίσματος, οι τιμές των μεταχειρισμένων οχημάτων παραμένουν εξαιρετικά σταθερές ή και αυξάνονται, καθιστώντας τα αυτοκίνητα μέσο διατήρησης της αξίας των κεφαλαίων τους.

Απλησίαστα τα αυτοκίνητα για τον μέσο Ιρανό

Η απαγόρευση των εισαγωγών ανταποκρίνεται παράλληλα στη βαθιά δυσαρέσκεια των απλών Ιρανών, για τους οποίους η απόκτηση οχήματος αποτελεί πλέον άπιαστο όνειρο.

Ακόμη και τα πιο μικρά, βασικά μοντέλα της εγχώριας ή εισαγόμενης αγοράς κοστίζουν άνω των 11.000 δολαρίων, ενώ ο μέσος μηνιαίος μισθός στη χώρα κυμαίνεται μόλις σε μερικές εκατοντάδες δολάρια, καθιστώντας την αγορά αυτοκινήτου απαγορευτική χωρίς πολυετή δανεισμό.

Στον αντίποδα, η βενζίνη στην πετρελαιοπαραγωγό χώρα παραμένει μία από τις φθηνότερες στον κόσμο, κοστίζοντας ελάχιστα σεντς ανά λίτρο, γεγονός που οξύνει περαιτέρω τη ζήτηση για μεταφορικά μέσα.

Η κυβέρνηση Πεζεσκιάν ελπίζει ότι με την αυστηροποίηση των κανόνων εισαγωγής θα περιορίσει την κερδοσκοπία στην εσωτερική αγορά αυτοκινήτου και θα στείλει ένα μήνυμα κοινωνικής δικαιοσύνης σε μια περίοδο που οι αντοχές της ιρανικής κοινωνίας δοκιμάζονται οριακά.