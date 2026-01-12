Πανέτοιμος να δώσει εντολή για να αναλάβουν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις δράση στο Ιράν, είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με όσα δήλωσε χθες Κυριακή (11/1) σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο Air Force One.

«Εξετάζουμε το ζήτημα πολύ σοβαρά. Ο στρατός εξετάζει το ζήτημα, και μελετάμε πολύ δυνατές επιλογές. Θα πάρουμε απόφαση», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν πάνω στο αεροσκάφος του.

Παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι Ιρανοί ηγέτες επικοινώνησαν με την κυβέρνησή του για να «διαπραγματευτούν», μετά τις απειλές του να διατάξει στρατιωτική επιχείρηση, καθώς η Ισλαμική Δημοκρατία είναι αντιμέτωπη με μαζικές κινητοποιήσεις εναντίον της κυβέρνησης.

«Οι Ιρανοί ηγέτες τηλεφώνησαν» προχθές Σάββατο (10/1), είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι: «Βρίσκομαι σε προετοιμασία συνάντησης. Θέλουν να διαπραγματευτούν». Ωστόσο διεμήνυσε ξεκάθαρα πως «ίσως χρειαστεί να αναλάβουμε δράση πριν από τυχόν συνάντηση», λέγοντας: «Αν το Ιράν χτυπήσει βάσεις μας στην περιοχή, θα το χτυπήσουμε σκληρότερα από ποτέ».

PRESIDENT TRUMP says that Iran is “starting to” cross U.S. red lines, citing reports of civilian deaths and warning that any attack on American interests would be met with overwhelming force as his administration weighs what he called “very strong options.” pic.twitter.com/sX6dtAUUAn — Fox News (@FoxNews) January 12, 2026

Ο Τραμπ θα συνεδριάσει την Τρίτη για την κρίση στο Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έχει προγραμματιστεί να ενημερωθεί την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, από ανώτερους αξιωματούχους της Κυβέρνησής του, σχετικά με συγκεκριμένες επιλογές για την αντιμετώπιση των διαμαρτυριών στο Ιράν, ανέφερε την Κυριακή η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους.

Στην προγραμματισμένη αυτή συνάντηση του Τραμπ με τους εν λόγω αξιωματούχους, θα συζητηθούν πιθανά επόμενα βήματα, όπως οι στρατιωτικές επιθέσεις, η ανάπτυξη μυστικών κυβερνο-όπλων εναντίον ιρανικών στρατιωτικών και πολιτικών εγκαταστάσεων, η επιβολή περισσότερων κυρώσεων στην Κυβέρνηση του Ιράν και η ενίσχυση αντικυβερνητικών πηγών στο διαδίκτυο, αναφέρει η Wall Street Journal.

Αυξάνονται οι νεκροί – Ξεπέρασαν τους 500

Σύμφωνα με την ομάδα Ακτιβιστών Υπεράσπισης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRANA), που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ, οι νεκροί, στις δύο εβδομάδες διαδηλώσεων, έχουν ξεπεράσει τους 500 και έχουν φθάσει τους 544. Όπως ανακοίνωσε η οργάνωση την Κυριακή, τουλάχιστον 544 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ ακόμη 579 αναφορές θανάτων παραμένουν υπό διερεύνηση, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό στους 1.123 νεκρούς. Παράλληλα, περισσότεροι από 10.681 άνθρωποι έχουν μεταφερθεί σε φυλακές της χώρας μετά τη σύλληψή τους.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητες πηγές τα στοιχεία αυτά, και οι ιρανικές Αρχές δεν έχουν δώσει στοιχεία για νεκρούς από τις ταραχές, τις οποίες αποδίδουν σε «ταραξίες» που ενθαρρύνονται από ξένες δυνάμεις.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η πλειονότητα των θυμάτων σκοτώθηκε από πραγματικά πυρά ή σκάγια, κυρίως από κοντινή απόσταση. Την ίδια ώρα, η κρατική τηλεόραση στο Τεχεράνη μετέδωσε εικόνες με δεκάδες σάκους με σορούς στο ιατροδικαστικό γραφείο, αποδίδοντας τους θανάτους σε γεγονότα που προκλήθηκαν από «ένοπλους τρομοκράτες», ενώ προβλήθηκε και υλικό από πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Ιατροδικαστικό Κέντρο Καχριζάκ, περιμένοντας να αναγνωρίσουν τις σορούς των νεκρών.

BREAKING: New footage shows the bodies of more than a hundred murdered anti-regime protesters brought to the Kahrizak Forensic Medical Center in Tehran on January 8th. It proves that the death toll in Iran is much higher than previously thought, and is likely in the thousands pic.twitter.com/8bqhwpj6Xj — Visegrád 24 (@visegrad24) January 11, 2026

Ρεζά Παχλαβί: Οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας να ενωθούν «με τον λαό»

Ο γιος του άλλοτε σάχη του Ιράν και μορφή της εξόριστης ιρανικής αντιπολίτευσης στις ΗΠΑ Ρεζά Παχλαβί κάλεσε χθες Κυριακή (11/1) τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας να «ενωθούν με τον λαό», καθώς η κυβέρνηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας προσπαθεί να καταστείλει ευρείες μαζικές κινητοποιήσεις.

«Οι εργαζόμενοι στους δημόσιους θεσμούς, καθώς και τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων και των υπηρεσιών ασφαλείας, έχουν να κάνουν μια επιλογή: να σταθούμε στο πλευρό του λαού και να γίνουν σύμμαχοι του έθνους ή να γίνουν συνεργοί των δολοφόνων του λαού–και να φέρουν το αιώνιο όνειδος και την καταδίκη του έθνους», ανέφερε ο Ρεζά Παχλαβί μέσω X στα περσικά και στα αγγλικά.

Beloved people of Iran, my courageous compatriots, Over the past two weeks—especially in the last four days—you have shaken the foundations of the illegitimate Islamic Republic through massive, nationwide demonstrations. Now, relying on your overwhelming response to the recent… https://t.co/o5uEd7KHsY — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 11, 2026

Απευθυνόμενος στους Ιρανούς υπηκόους «εκτός του Ιράν», τόνισε πως «όλες οι πρεσβείες και όλα τα προξενεία ανήκουν στον ιρανικό λαό», καλώντας τους να «κοσμήσουν» τα κτήρια αυτά με «την εθνική σημαία του Ιράν», προφανώς αναφερόμενος στη σημαία της πάλαι ποτέ μοναρχίας η οποία ανατράπηκε με την ισλαμική επανάσταση του 1979 και έδωσε τη θέση της σε αυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Προχθές Σάββατο (10/1) στο Λονδίνο εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν μπροστά στην ιρανική πρεσβεία και άνδρας σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι του κτηρίου για να αντικαταστήσει, για λίγη ώρα, τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας με αυτή της περιόδου της μοναρχίας.

🚨 Breaking: The flag of Iran’s embassy in London was replaced with the lion and sun flag 👇 pic.twitter.com/nP04tvU7Jj — Dr. Eli David (@DrEliDavid) January 10, 2026

Οι ανησυχίες εντείνονται για την καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν, που έχει αποκοπεί από τον υπόλοιπο κόσμο λόγω της διακοπής της πρόσβασης στο διαδίκτυο, έπειτα από τις νέες μεγάλες διαδηλώσεις εναντίον της κυβέρνησης, τις σοβαρότερες έπειτα από τρία χρόνια.

Νετανιάχου: «Παρακολουθούμε στενά την κλιμάκωση των διαδηλώσεων»

Από την πλευρά του ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως το Ισραήλ παρακολουθεί στενά την κλιμάκωση των διαδηλώσεων στο Ιράν.

«Το Ισραήλ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Ιράν. Οι διαδηλώσεις για την ελευθερία έχουν εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα. Ο λαός του Ισραήλ και βεβαίως, όλος ο κόσμος θαυμάζουν την τεράστια γενναιότητα των πολιτών του Ιράν», δήλωσε ο Ισραηλινός ηγέτης, στην έναρξη μιας συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου και συμπλήρωσε: «Όλοι ελπίζουμε ότι το περσικό έθνος θα απελευθερωθεί σύντομα από τον ζυγό της τυραννίας».