Έκρυθμη είναι η κατάσταση στο Ιράν, όπου μέρα με τη μέρα οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις κλιμακώνονται και εξαπλώνονται σε όλο και περισσότερες πόλεις. Παράλληλα, αναφορές κάνουν λόγο για δεκάδες νεκρούς, ανάμεσά τους και αρκετοί αξιωματικοί της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών της Τεχεράνης, που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα.

Συγκεκριμένα, το ιρανικό πρακτορείο Tasnim ισχυρίζεται ότι αρκετοί αξιωματικοί της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών της Τεχεράνης σκοτώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας, όταν δέχτηκαν επίθεση από «ένοπλους διαδηλωτές».

STREETS OF FURY: New video shows large crowds marching through Tehran’s streets at night, with several buildings and vehicles reportedly on fire as anti-government protests grow. The chaos comes as Iran plunges into a nationwide internet blackout, with the hardline Islamist… pic.twitter.com/ZbCjujMBUv — Fox News (@FoxNews) January 9, 2026

Από την πλευρά της ιρανικής ηγεσίας, ο εισαγγελέας της Τεχεράνης δήλωσε ότι όσοι εμπλέκονται σε πράξεις σαμποτάζ και σε εμπρησμούς θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη θανατική ποινή, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι Αρχές επέβαλαν εκτεταμένο «μπλακ άουτ» στο διαδίκτυο, προσπαθώντας να περιορίσουν τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που εξαπλώνονται. Διεθνή μέσα υποστηρίζουν πως, πλέον, οι κάτοικοι περίπου 300 πόλεων συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις. Μάλιστα, πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί αναφέρουν ότι τρεις εξ αυτών βρίσκονται υπό τον έλεγχο των διαμαρτυρόμενων.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κτήρια και οχήματα να φλέγονται, ενώ δεκάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Εικόνες που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση στη διάρκεια της νύχτας έδειχναν – όπως ανέφερε – λεωφορεία, αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες να καίγονται, καθώς και φωτιές σε σταθμούς του μετρό και σε τράπεζες. Οι Αρχές απέδωσαν τις αναταραχές αυτές στην Οργάνωση των Μουτζαχεντίν του Λαού, μια αντικαθεστωτική οργάνωση με έδρα το εξωτερικό, που αποσχίστηκε μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 και είναι επίσης γνωστή ως MKO.

عجب جمعیت بی‌نظیری! دریافتی از هفت‌حوض تهران، همین حالا ۱۸ دی؛ مردم همراه با شعار «جاویدشاه» شاهد سوختن یک ساختمان حکومتی هستند. فرستنده گفت: «امشب مردم تهران برای فراخوان شاهزاده میلیونی به خیابان‌ها آمده‌اند.» pic.twitter.com/MIbbkzssJr — Amirhossein Miresmaeili (@AmirMiresmaeili) January 8, 2026

«Δεν θα υποχωρήσουμε μπροστά στους βάνδαλους»

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προειδοποίησε σήμερα (9/1) ότι η χώρα του, όπου συνεχίζονται για 13η ημέρα οι κινητοποιήσεις, «δεν θα υποχωρήσει» μπροστά στους διαδηλωτές τους οποίους χαρακτήρισε «σαμποτέρ» και «βανδάλους», σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Την ώρα που στους δρόμους της Τεχεράνης ακουγόταν το μήνυμα «θάνατος στον δικτάτορα», μια αναφορά στον Χαμενεΐ, οι υποστηρικτές του Αγιατολάχ, που είχαν συγκεντρωθεί για να ακούσουν την ομιλία του, απαντούσαν «θάνατος στην Αμερική».

Ο Χαμενεΐ τόνισε ότι «η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα υποχωρήσει μπροστά στους σαμποτέρ». «Χθες το βράδυ στην Τεχεράνη μια ομάδα βανδάλων πήγε να καταστρέψει ένα κτήριο (…) για να ικανοποιήσει τον Αμερικανό πρόεδρο», Ντόναλντ Τραμπ, πρόσθεσε.

Όμως ο «αλαζόνας» Τραμπ θα «ανατραπεί», όπως ο σάχης κατά την ισλαμική επανάσταση του 1979 στο Ιράν, προειδοποίησε ο Αγιατολάχ. Παράλληλα, ο Χαμενεΐ κατηγόρησε τον Αμερικανό πρόεδρο ότι τα χέρια του «είναι λερωμένα με το αίμα περισσότερων από 1.000 Ιρανών», μια αναφορά στον πόλεμο των 12 ημερών που ξέσπασε τον Ιούνιο με το Ισραήλ, στη διάρκεια του οποίου οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον του ιρανικού εδάφους.

Χθες, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, ο Ρεπουμπλικάνος απείλησε εκ νέου «να πλήξει πολύ δυνατά» το Ιράν, αν οι Αρχές αντιδράσουν στις κινητοποιήσεις σκοτώνοντας διαδηλωτές. «Είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε», υπογράμμισε, ενώ χαιρέτισε «τον απίστευτο ενθουσιασμό (του λαού) να ανατρέψει το καθεστώς».

È davvero epocale quello che sta accadendo in #Iran. Pensate, #Mashhad, la seconda città più popolosa dell’Iran e caduta nelle mani dei combattenti per la libertà. Perché è importante? È importante perché Mashhad è, dopo #Qom, la città santa sciita più importante del paese, città… pic.twitter.com/qxgfB6HH7u — Mariano Giustino (@MarianoGiustino) January 9, 2026

«Μαύρο» στο διαδίκτυο

Στο μεταξύ, παρατείνεται και σήμερα η διακοπή στην πρόσβαση στο διαδίκτυο που παρατηρήθηκε για πρώτη φορά χθες, Πέμπτη, στο Ιράν, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση παρακολούθησης της κυβερνοασφάλειας Netblocks. «Το Ιράν είναι πλέον αποσυνδεδεμένο εδώ και 12 ώρες» επεσήμανε η ΜΚΟ στον λογαριασμό της στο Χ, «σε μια προσπάθεια να καταπνιγεί το κίνημα διαμαρτυρίας».

Το «μπλακ άουτ» στο διαδίκτυο έχει περιορίσει δραστικά τη ροή πληροφοριών προς τα έξω. Τηλεφωνικές κλήσεις προς το Ιράν δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθούν, ενώ τουλάχιστον 17 πτήσεις μεταξύ Ντουμπάι και Ιράν ακυρώθηκαν, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του αεροδρομίου.

Ιρανές κοπέλες ανάβουν τα τσιγάρα τους καίγοντας φωτογραφίες του Χαμενεΐ

Παράλληλα, οι νέοι στο Ιράν και συγκεκριμένα οι κοπέλες, έχουν δημιουργήσει ένα διαδικτυακό trend όπου δημοσιεύουν φωτογραφίες στις οποίες φαίνονται να ανάβουν το τσιγάρο τους, καίγοντας φωτογραφίες του Χαμενεΐ.

Πολλές από αυτές τις εικόνες συνοδεύονται από λεζάντες με μηνύματα όπως: «Χαμενεΐ, ήρθε η ώρα να φύγεις» ή «θάνατος στον δικτάτορα».

Δείτε τις σχετικές φωτογραφίες:

Οι μεγαλύτερες κινητοποιήσεις από τ0 2022

Οι διαδηλώσεις στο Ιράν ξεκίνησαν από την Τεχεράνη και τους καταστηματάρχες στο Μεγάλο Παζάρι που διαμαρτύρονταν για τη μεγάλη υποτίμηση του εθνικού νομίσματος. Πλέον, στις κινητοποιήσεις, που έχουν εξαπλωθεί και σε άλλες ιρανικές πόλεις, συμμετέχουν άνθρωποι από διάφορους χώρους, στην πλειονότητά τους νεαροί άνδρες.

Πρόκειται για τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις που έχουν ξεσπάσει στο Ιράν μετά από αυτές που πραγματοποιήθηκαν μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί το 2022, έπειτα από τη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών.

Το Human Rights Activists News Agency, με έδρα τις ΗΠΑ, έχει μεταδώσει ότι τουλάχιστον 34 διαδηλωτές και τέσσερα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν σκοτωθεί, ενώ 2.200 άνθρωποι έχουν συλληφθεί.

Οι Αρχές του Ιράν δηλώνουν μεν ότι οι διαμαρτυρίες για την οικονομική κατάσταση είναι νόμιμες και θα αντιμετωπιστούν με διάλογο, όμως παράλληλα επεμβαίνουν με δακρυγόνα για να αντιμετωπίσουν κάποιους διαδηλωτές εν μέσω ταραχών και συγκρούσεων.

Την Πέμπτη, πλήθος ανθρώπων βγήκε ξανά στον δρόμο σε πολλές λεωφόρους της Τεχεράνης, φωνάζοντας «θάνατο στον δικτάτορα», αναφερόμενοι στον Χαμενεΐ, σύμφωνα με βίντεο την αυθεντικότητα των οποίων έχει επιβεβαιώσει το AFP.

Άλλα βίντεο δείχνουν μεγάλες διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις της χώρας, κυρίως στην Ταμπρίζ, τη Μασχάντ, αλλά και στο δυτικό τμήμα του Ιράν, όπου ζουν κυρίως Κούρδοι και κυρίως στην πόλη Κερμανσάχ.

Φλόγες φαίνονταν να βγαίνουν από το κυβερνείο της Σαζάντ, στο κεντρικό Ιράν, αφού διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κτήριο.

Ο γιος του πρώην σάχη του Ιράν και προσωπικότητα της ιρανικής εξόριστης αντιπολίτευσης, ο Ρεζά Παχλαβί, κάλεσε σήμερα τους Ιρανούς σε μια νέα επίδειξη ισχύος στους δρόμους προκειμένου να ενισχυθεί η κινητοποίηση και «να αποδυναμωθεί περαιτέρω η καταπιεστική εξουσία του καθεστώτος». «Τα μάτια του κόσμου είναι στραμμένα πάνω σας. Βγείτε στους δρόμους», τόνισε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters