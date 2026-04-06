Ανώτερος σύμβουλος του ηγέτη του Ιράν προειδοποίησε σχετικά με διατάραξη των παγκόσμιων ενεργειακών οδών, υπονοώντας ότι βασικά ναυτικά σημεία ναυσιπλοΐας πέρα ​​από τα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσαν να στοχοποιηθούν εάν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κλιμακώσουν περαιτέρω την ένταση.

Ο Αλί Ακμπάρ Βελαγιατί, σύμβουλος του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε ότι ένα και μόνο λάθος βήμα από οποιαδήποτε χώρα θα μπορούσε να διαταράξει σοβαρά τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές και το διεθνές εμπόριο. Σύμφωνα με το κρατικό Press TV του Ιράν, είπε ότι η «ενωμένη διοίκηση της αντίστασης» θεωρεί το Στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ «εξίσου στρατηγικό με τα Στενά του Ορμούζ».

Τα σχόλιά του έρχονται μετά την απειλή του Τραμπ να «εξαπολύσει την κόλαση» στο Ιράν εάν δεν ανοίξει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ μέχρι την Τρίτη. Ο Βελαγιατί πρόσθεσε ότι ενώ οι ΗΠΑ έχουν πάρει ορισμένα μαθήματα από την ιστορία του Ιράν, «δεν έχουν ακόμη κατανοήσει τη γεωγραφία της ισχύος».