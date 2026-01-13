Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Οι ιρανικές αρχές προχώρησαν στην απελευθέρωση του ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου St. Nikolas, το οποίο είχαν θέσει υπό κράτηση στο Στενό του Ομάν τον Ιανουάριο του 2024, όπως μετέδωσε χθες η ανεξάρτητη πλατφόρμα Tanker Trackers μέσω X (πρώην Twitter).

Το πλοίο, τύπου Suezmax με σημαία Marshall Islands, μετέφερε εκείνη την περίοδο περίπου ένα εκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου από το Ιράκ προς την Τουρκία, όταν δυνάμεις της ιρανικής ναυτικής υπηρεσίας το προσέγγισαν και το κατέλαβαν στην περιοχή του Στενού του Ομάν.

Το St. Nikolas είχε πρωτοαναφερθεί σε διεθνή μέσα όταν το ίδιο δεξαμενόπλοιο, (τότε με το όνομα Suez Rajan) κατασχέθηκε από τις ΗΠΑ το 2023 στο πλαίσιο επιβολής κυρώσεων κατά της Τεχεράνης, επειδή μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο κατά παράβαση των αμερικανικών κυρώσεων. Η Ουάσινγκτον είχε προχωρήσει στην κατάσχεση του ίδιου του πλοίου και του πετρελαίου.

Το ιρανικό καθεστώς είχε προειδοποιήσει ότι μια τέτοια κίνηση «δεν θα μείνει αναπάντητη», και λίγες εβδομάδες μετά την αμερικανική κατάσχεση, το St. Nikolas επαναπροσηλώθηκε από ιρανικές δυνάμεις, μια ενέργεια που αποδόθηκε από την Τεχεράνη ως ανταπόδοση για την κατάσχεση της αμερικανικής πλευράς.

Το St. Nikolas ελευθερώθηκε «κρυφά» και προς το παρόν δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για το πού βρίσκεται ή προς ποιο λιμάνι πλέει.

Κατά την αρχική κατάσχεση, όλο το πλήρωμα του δεξαμενόπλοιου απαρτιζόταν από 19 ναυτικούς – 18 φιλιππινέζους και έναν Έλληνα αξιωματικό – οι οποίοι παρέμειναν επί μήνες πάνω στο πλοίο υπό την επίβλεψη των ιρανικών αρχών.

Ιδιαίτερη προσοχή είχε δοθεί πριν μήνες στην επιστροφή του νεαρού Έλληνα ναυτικού στην Ελλάδα, αφού απελευθερώθηκε και επέστρεψε με διπλωματική παρέμβαση.

Η εταιρεία διαχείρισης, Empire Navigation με έδρα την Αθήνα, είχε τονίσει επανειλημμένα ότι βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία με τις αρχές για την ασφάλεια του πληρώματος, και χαιρέτισε την επιστροφή του Ελληνικής καταγωγής μέλους του πληρώματος όταν αυτό έγινε.

Η αρχική κατάσχεση του St. Nikolas είχε συμπέσει με μια περίοδο αυξημένων ναυτιλιακών κινδύνων στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων ενός κύματος επιθέσεων από υποστηριζόμενες από το Ιράν ομάδες Χούθι στη Ερυθρά Θάλασσα, γεγονός που είχε οδηγήσει τις ΗΠΑ και τη Βρετανία να εκδίδουν αυστηρές προειδοποιήσεις για ασφάλεια στην περιοχή.

