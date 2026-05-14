Η γνωστή Ιρανή δικηγόρος Νασρίν Σοτουντέχ αφέθηκε ελεύθερη υπό όρους την Τετάρτη, έναν και πλέον μήνα μετά τη σύλληψή της, ανακοίνωσε η κόρη της.

«Η μαμά αποφυλακίστηκε υπό όρους πριν από μερικές ώρες», έγραψε στο Instagram η Μεχραβέχ Χαντάν, που είναι και η ίδια ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η Σοτουντέχ, που το 2012 τιμήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία της σκέψης, συνελήφθη την 1η Απριλίου, σύμφωνα με την κόρη της. Στο παρελθόν είχε συλληφθεί πολλές φορές από τις ιρανικές αρχές.

Ο σύζυγός της και πατέρας της Μεχραβέχ, ο Ρεζά Χαντάν, είναι φυλακισμένος από τον Δεκέμβριο του 2024.

Δεν υπάρχει καμία πληροφορία για τις κατηγορίες που απαγγέλθηκαν στην Σοτουντέχ από το ιρανικό δικαστικό σύστημα.

Μια άλλη Ιρανή ακτιβίστρια, που τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 2023, η Ναργκές Μοχαμαντί, αποφυλακίστηκε υπό όρους την Κυριακή επειδή η υγεία της επιδεινώθηκε ραγδαία μετά τη σύλληψή της, τον Δεκέμβριο.

Η Σοτουντέχ έχει υπερασπιστεί πολλούς αντιφρονούντες και ακτιβιστές, κυρίως γυναίκες που αρνούνταν να φορέσουν την μαντίλα, όπως επιτάσσει ο αυστηρός ενδυματολογικός κώδικας στο Ιράν.

Οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λένε ότι χιλιάδες άνθρωποι συνελήφθησαν στο Ιράν αφού ξεκίνησε ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος εναντίον της Τεχεράνης, στις 28 Φεβρουαρίου. Στις 3 Απριλίου το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας ζήτησε να αποφυλακιστεί αμέσως η Σοτουντέχ, εκτιμώντας ότι η σύλληψή της ήταν «άλλη μια έκφανση της συστηματικής πολιτικής διώξεων και εκφοβισμού» των ανθρώπων που υπερασπίζοντα τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP, Reuters