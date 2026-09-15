Ο επικεφαλής της υψηλότερης αρχής ασφαλείας του Ιράν απέρριψε σήμερα κάθε διάλογο με τις ΗΠΑ έως ότου εκπληρωθούν οι όροι που έχει θέσει η χώρα του, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε «ανοιχτός» σε συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου.

«Μην αφήνετε να σας αποσπούν την προσοχή τα αντιφατικά σήματα του Αμερικανού προέδρου, που εναλλάσσεται ανάμεσα στο ‘καμία διαπραγμάτευση’ και στο ‘είμαστε έτοιμοι για συνομιλίες’» με το Ιράν, έγραψε σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν Μοχσέν Ρεζαΐ (φωτό).

«Καμία συνομιλία έως ότου εκπληρωθούν οι όροι του Ιράν. Τελεία!», πρόσθεσε ο Ρεζαΐ σε μήνυμά του στην αγγλική γλώσσα, το οποίο δείχνει να είναι μια άμεση απάντηση στις δηλώσεις που έκανε χθες, Δευτέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε για άλλη μια φορά ότι είναι «ανοιχτός» σε συνομιλίες με την Τεχεράνη.

«Το αποτυχημένο έθνος του Ιράν θέλει να κάνει συμφωνία, γρήγορα και απεγνωσμένα. Εγώ θα αποφασίσω εάν οι ΗΠΑ θα επιλέξουν να εμπλακούν, μια ιδέα προς την οποία είμαστε ανοιχτοί», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Η Τεχεράνη αξιώνει από την Ουάσιγκτον να τερματίσει οριστικά τον πόλεμο και κάθε επίθεση κατά του Ιράν και τους συμμάχους του στην περιοχή, μεταξύ των οποίων βρίσκεται το σιιτικό κίνημα της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Η ιρανικές αρχές αξιώνουν εξάλλου την άρση του αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στα λιμάνια του, πλήρη αποζημίωση για τις ζημιές που προκάλεσε ο πόλεμος, την άρση κυρώσεων που πλήττουν την οικονομία του, όπως και την αποδέσμευση άνευ όρων των περιουσιακών του στοιχείων που έχουν παγώσει στο εξωτερικό.

Το Ιράν έχει αποκλείσει μετά το ξέσπασμα του πολέμου τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, κάτι το οποίο έχει προκαλέσει την εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου και επιβαρύνει την παγκόσμια οικονομία.