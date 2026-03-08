Ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, υποστήριξε ότι αρκετοί Αμερικανοί στρατιώτες έχουν αιχμαλωτιστεί.

«Μου έχει αναφερθεί ότι αρκετοί Αμερικανοί στρατιώτες έχουν αιχμαλωτιστεί. Αλλά οι Αμερικανοί ισχυρίζονται ότι σκοτώθηκαν εν ώρα καθήκοντος. Παρά τις μάταιες προσπάθειές τους, η αλήθεια δεν είναι κάτι που μπορούν να κρύψουν για πολύ καιρό», ανέφερε ο Λαριτζανί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ αργά το βράδυ του Σαββάτου.

«Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιδιώκουν τη διάλυση της χώρας»

Ο επικεφαλής του ιρανικού Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας Αλί Λαριτζανί δήλωσε το Σάββατο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιδιώκουν τη «διάλυση» της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Ο στόχος τους ήταν (…) η θεμελιώδης διάλυση του Ιράν», δήλωσε ο Λαριτζανί σε μαγνητοσκοπημένη συνέντευξή του η οποία μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Ο ίδιος υποστήριξε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχείρησαν να αναπαραγάγουν στο Ιράν την επιχείρησή τους στη Βενεζουέλα: «πίστευαν ότι θα ήταν όπως στη Βενεζουέλα: θα χτυπούσαν, θα έπαιρναν τον έλεγχο και θα τελείωναν. Όμως τώρα είναι παγιδευμένοι» πρόσθεσε.

Ο Λαριτζανί, ο οποίος τόνισε ότι δεν έκλεισαν οι Ιρανοί το Oρμούζ, αλλά τα στενά έκλεισαν εξαιτίας του πολέμου, έκανε έκκληση για ενότητα μεταξύ των Iρανών αξιωματούχων και τόνισε πως οι ΗΠΑ πρέπει να πληρώσουν για τις πράξεις τους.

Η CENTCOM διαψεύδει ότι Αμερικανοί στρατιώτες συνελήφθησαν από το Ιράν

Εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) αρνήθηκε ότι το Ιράν έχει συλλάβει Αμερικανούς στρατιώτες, μετά τη δήλωση του επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν ότι αυτό έχει συμβεί.

«Οι ισχυρισμοί του ιρανικού καθεστώτος για τη σύλληψη Αμερικανών στρατιωτών είναι ένα ακόμη παράδειγμα των ψεμάτων και των παραπλανήσεών του», δήλωσε ο εκπρόσωπος στο Al Jazeera Arabic.