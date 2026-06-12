Οι ιρανικές δυνάμεις δεν επέτρεψαν την είσοδο δεξαμενόπλοιου στα Στενά του Ορμούζ χωρίς προηγούμενο συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, εξέλιξη που εντείνει την αβεβαιότητα γύρω από την ασφάλεια της στρατηγικής θαλάσσιας οδού.

Η εξέλιξη σημειώθηκε λίγο μετά τις αναφορές για εκρήξεις που ακούστηκαν κοντά στη λιμενική πόλη Μπαντάρ Αμπάς, στο νότιο τμήμα της χώρας. Ωστόσο το κρατικό πρακτορείο IRNA διευκρίνισε αργότερα ότι δεν έχουν καταγραφεί εκρήξεις στην περιοχή, σημειώνοντας ότι οι ήχοι ενδέχεται να σχετίζονται με στρατιωτική δραστηριότητα σε θαλάσσιες ζώνες.

Σε νεότερες αναφορές, ιρανικά μέσα έκαναν λόγο και για ήχους εκρήξεων στα ανοικτά της Σίρικ. Σύμφωνα με στρατιωτική πηγή που επικαλούνται, οι ήχοι αυτοί συνδέονται με αντιπαράθεση των ιρανικών δυνάμεων με πετρελαιοφόρο που επιχείρησε να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ χωρίς άδεια. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι το δεξαμενόπλοιο συμμορφώθηκε τελικά με την απαγόρευση διέλευσης έπειτα από προειδοποιήσεις του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC).

Το κλίμα επιβαρύνεται περαιτέρω από αντικρουόμενες δηλώσεις σε διεθνές επίπεδο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι Ουάσινγκτον και Τεχεράνη ενδέχεται να καταλήξουν σε συμφωνία ειρήνης ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, η οποία θα επανέφερε την ομαλή ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά του, το Ιράν απάντησε ότι δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση για συμφωνία.

Πηγή: Reuters