Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν φάνηκαν να αψηφούν χθες Δευτέρα την «αλαζονική ρητορική» του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ –ο οποίος δήλωσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία «θα μπορούσε να καταστραφεί ολόκληρη σε μια νύχτα»-, τονίζοντας πως δεν έχει την παραμικρή «επίπτωση» στις επιχειρήσεις τους.
«Η χοντροκομμένη και αλαζονική ρητορική, καθώς και οι ανυπόστατες απειλές του ανισόρροπου Αμερικανού προέδρου, που βρίσκεται σε αδιέξοδο και δικαιολογεί τις αλλεπάλληλες ήττες του αμερικανικού στρατού, δεν έχουν καμιά επίπτωση στη συνέχιση της επίθεσης και των συντριπτικών επιχειρήσεων» των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, είπε ο εκπρόσωπός τους Χατάμ αλ Ανμπιγιά, μετέδωσε η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB.
Ο Αμερικανός πρόεδρος προηγουμένως δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός μπορεί να καταστρέψει μέσα σε τέσσερις ώρες τις γέφυρες και τις ηλεκτροπαραγωγικές εγκαταστάσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας αν η Τεχεράνη δεν ανοίξει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ -θαλάσσια αρτηρία στον Κόλπο από την οποία διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το εν πέμπτον του αργού που διακινείται παγκοσμίως- ως αύριο Τρίτη στις 20:00 (σ.σ. ώρα Ουάσινγκτον· 03:00 της Τετάρτης ώρα Ελλάδας).
Το Ιράν απορρίπτει την πρόταση για εκεχειρία – Ζητά τον οριστικό τερματισμό της σύγκρουσης
Η Τεχεράνη φαίνεται να απέρριψε την αμερικανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός 45 ημερών, παρουσιάζοντας δική της δέσμη όρων για τον τερματισμό της σύγκρουσης, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα.
Σύμφωνα με το πρακτορείο IRNA, τα βασικά αιτήματα του Ιράν (δέκα στον αριθμό) περιλαμβάνουν τον οριστικό τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλη την περιοχή, την άρση των κυρώσεων, την καταβολή αποζημιώσεων και την ανοικοδόμηση των πληγεισών περιοχών.
Η ιρανική πλευρά ξεκαθαρίζει ότι δεν αποδέχεται μια προσωρινή εκεχειρία, επιμένοντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να οδηγεί σε μόνιμο τέλος του πολέμου και να συνοδεύεται από σαφείς εγγυήσεις.
Η απάντηση της Τεχεράνης διαβιβάστηκε στις ΗΠΑ μέσω του Πακιστάν, το οποίο έχει αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή στις έμμεσες επαφές μεταξύ των δύο πλευρών.
Επιμένει ο Τραμπ στο τελεσίγραφό του μέχρι την Τρίτη
Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει στην προθεσμία της Τρίτης, που έχει θέσει για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν. Σχολιάζοντας την πρόταση της Τεχεράνης είπε ότι είναι σημαντική, αλλά όχι αρκετά καλή.
Τόνισε ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει πολύ γρήγορα εάν η Ισλαμική Δημοκρατία «κάνει αυτά που πρέπει να κάνει», προσθέτοντας ότι οι άνθρωποι με τους οποίους διαπραγματεύονται οι ΗΠΑ είναι «λογικοί και όχι τόσο ριζοσπαστικοποιημένοι».
Υπογράμμισε επίσης ότι το ζήτημα του πολέμου αφορά ένα βασικό σημείο, που είναι ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Παράλληλα, ανέφερε πως, αν είχε την επιλογή, «θα έπαιρνε το πετρέλαιο».
Το Ιράν είναι «πολύ πιο αδύναμο» σε σχέση με την αρχή του πολέμου, πρόσθεσε στη συνέχεια.
Ιράκ: Δύο νεκροί από πτώση drone σε χωριό δυτικά της Ερμπίλ
Μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη σε κατοικία σε χωριό δυτικά της Ερμπίλ, στο Ιράκ, προκαλώντας τον θάνατο ενός άνδρα και μίας γυναίκας, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας.
Εκρήξεις κοντά στο αεροδρόμιο της Ερμπίλ, στο ιρακινό Κουρδιστάν
Δύο εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο αεροδρόμιο της Ερμπίλ, όπου έχουν τη βάση τους ξένοι «σύμβουλοι», οι στρατιωτικοί του αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ, στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν, στο βόρειο Ιράκ, μετέδωσε χθες Δευτέρα δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.
Ώρες νωρίτερα, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν τέσσερις πυραύλους που κατευθύνονταν στο αμερικανικό προξενείο στην Αρμπίλ, ανέφερε πηγή του AFP στις δυνάμεις ασφαλείας.
15 Αμερικανοί τραυματίστηκαν σε ιρανική επιδρομή σε αεροπορική βάση του Κουβέιτ
Το αμερικανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο CBS αναφέρει ότι «15 Αμερικανοί» τραυματίστηκαν σε ιρανική επιδρομή με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην αεροπορική βάση Ali Al Salem στο Κουβέιτ κατά τη διάρκεια της νύχτας, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Ανέφερε ότι οι περισσότεροι από αυτούς είχαν ήδη επιστρέψει στην υπηρεσία.
Ισραηλινή επίθεση με 3 νεκρούς στο νότιο Λίβανο
Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA) αναφέρει ότι τρία άτομα σκοτώθηκαν σε επίθεση στην Tayr Debba στην περιοχή Tyre, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις προελαύνουν στον νότιο Λίβανο. Τουλάχιστον δύο άτομα τραυματίστηκαν επίσης όταν ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη βομβάρδισαν ένα σπίτι στη Maarakah, επίσης στην περιοχή Tyre, με τους διασώστες να αναζητούν ακόμη επιζώντες, ανέφερε το NNA.
Χεζμπολάχ: Επιθέσεις σε ισραηλινές δυνάμεις και πόλεις με ρουκέτες και drones
Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε σειρά επιθέσεων εναντίον ισραηλινών δυνάμεων και οικισμών, εντείνοντας την ένταση στην ευρύτερη περιοχή.
Σύμφωνα με την οργάνωση, μαχητές της έπληξαν Ισραηλινούς στρατιώτες και άρματα μάχης στις πόλεις Ααϊνάτα και Μαρκάμπα, χρησιμοποιώντας ρουκέτες καθώς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εφόρμησης.
Παράλληλα, η Χεζμπολάχ υποστήριξε ότι στοχοθέτησε ισραηλινές δυνάμεις και εντός του Ισραήλ, συγκεκριμένα στην πόλη Κιριάτ Σμόνα και στην περιοχή Σάσα, διευρύνοντας το πεδίο των επιχειρήσεων πέρα από τα σύνορα.
ΟΗΕ: Την Τρίτη η ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας επί του αναθεωρημένου σχεδίου του Μπαχρέιν για αμυντικά μέτρα στα Στενά του Ορμούζ
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ προγραμμάτισε για την Τρίτη 7 Απριλίου 2026 την ψήφιση επί του σχεδίου Απόφασης που έχει υποβάλει το Μπαχρέιν με στόχο την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας μέσα και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, με το οποίο ζητούσε την έγκριση λήψης αναγκαίων αμυντικών μέτρων.
Η ψηφοφορία είχε αναβληθεί καθώς η Κίνα, η Ρωσία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες είχαν εκφράσει σημαντικές ενστάσεις, με αποτέλεσμα να τροποποιηθεί αρκετές φορές ώστε να πλησιάσει αποδεκτή φρασεολογία από όλα τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Το αεροδρόμιο στην πόλη Κασάν, στo κεντρικό Ιράν, δέχεται νέα επίθεση
Το αεροδρόμιο στην πόλη Κασάν, στo κεντρικό Ιράν, δέχεται νέα επίθεση, σύμφωνα με δηλώσεις του αναπληρωτή κυβερνήτη στα κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Ισραηλινά ΜΜΕ: Ο Νετανιάχου προειδοποίησε τον Τραμπ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας την Κυριακή να μην προχωρήσει σε κατάπαυση του πυρός
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε χθες, Κυριακή τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ να μην συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός με το Ιράν σε αυτό το στάδιο του πολέμου, όπως δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος στο ισραηλινό κανάλι 12.
Την Κυριακή, ο Νετανιάχου φέρεται να τηλεφώνησε στον Τραμπ για να τον συγχαρεί για τη διάσωση του Αμερικανού μέλους πληρώματος F-15 που καταρρίφθηκε στο Ιράν, αλλά στην πραγματικότητα τηλεφώνησε για να εκφράσει την ανησυχία του ότι μια κατάπαυση του πυρός ενέχει σημαντικούς κινδύνους, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.
Ο Τραμπ, από την πλευρά του, είπε στον Νετανιάχου ότι μια εκεχειρία παραμένει πιθανή αν το Ιράν ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των ΗΠΑ, αλλά τόνισε ότι δεν θα παραιτηθεί από το αίτημά του να παραδώσει η Τεχεράνη όλο το εμπλουτισμένο ουράνιό της και να συμφωνήσει να μην ξαναρχίσει τον εμπλουτισμό, προσέθεσε ο αξιωματούχος.
Αξιωματούχοι κοντά στον Τραμπ που επικαλείται επίσης το Κανάλι 12 είπαν ότι ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ θέλει μια συμφωνία, η τρέχουσα θέση του Ιράν είναι απίθανο να επιτρέψει μια συμφωνία στο άμεσο μέλλον.