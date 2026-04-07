Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν φάνηκαν να αψηφούν χθες Δευτέρα την «αλαζονική ρητορική» του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ –ο οποίος δήλωσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία «θα μπορούσε να καταστραφεί ολόκληρη σε μια νύχτα»-, τονίζοντας πως δεν έχει την παραμικρή «επίπτωση» στις επιχειρήσεις τους.

«Η χοντροκομμένη και αλαζονική ρητορική, καθώς και οι ανυπόστατες απειλές του ανισόρροπου Αμερικανού προέδρου, που βρίσκεται σε αδιέξοδο και δικαιολογεί τις αλλεπάλληλες ήττες του αμερικανικού στρατού, δεν έχουν καμιά επίπτωση στη συνέχιση της επίθεσης και των συντριπτικών επιχειρήσεων» των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, είπε ο εκπρόσωπός τους Χατάμ αλ Ανμπιγιά, μετέδωσε η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προηγουμένως δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός μπορεί να καταστρέψει μέσα σε τέσσερις ώρες τις γέφυρες και τις ηλεκτροπαραγωγικές εγκαταστάσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας αν η Τεχεράνη δεν ανοίξει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ -θαλάσσια αρτηρία στον Κόλπο από την οποία διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το εν πέμπτον του αργού που διακινείται παγκοσμίως- ως αύριο Τρίτη στις 20:00 (σ.σ. ώρα Ουάσινγκτον· 03:00 της Τετάρτης ώρα Ελλάδας).

Το Ιράν απορρίπτει την πρόταση για εκεχειρία – Ζητά τον οριστικό τερματισμό της σύγκρουσης

Η Τεχεράνη φαίνεται να απέρριψε την αμερικανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός 45 ημερών, παρουσιάζοντας δική της δέσμη όρων για τον τερματισμό της σύγκρουσης, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα.

Σύμφωνα με το πρακτορείο IRNA, τα βασικά αιτήματα του Ιράν (δέκα στον αριθμό) περιλαμβάνουν τον οριστικό τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλη την περιοχή, την άρση των κυρώσεων, την καταβολή αποζημιώσεων και την ανοικοδόμηση των πληγεισών περιοχών.

Η ιρανική πλευρά ξεκαθαρίζει ότι δεν αποδέχεται μια προσωρινή εκεχειρία, επιμένοντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να οδηγεί σε μόνιμο τέλος του πολέμου και να συνοδεύεται από σαφείς εγγυήσεις.

Η απάντηση της Τεχεράνης διαβιβάστηκε στις ΗΠΑ μέσω του Πακιστάν, το οποίο έχει αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή στις έμμεσες επαφές μεταξύ των δύο πλευρών.

Επιμένει ο Τραμπ στο τελεσίγραφό του μέχρι την Τρίτη

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει στην προθεσμία της Τρίτης, που έχει θέσει για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν. Σχολιάζοντας την πρόταση της Τεχεράνης είπε ότι είναι σημαντική, αλλά όχι αρκετά καλή.

Τόνισε ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει πολύ γρήγορα εάν η Ισλαμική Δημοκρατία «κάνει αυτά που πρέπει να κάνει», προσθέτοντας ότι οι άνθρωποι με τους οποίους διαπραγματεύονται οι ΗΠΑ είναι «λογικοί και όχι τόσο ριζοσπαστικοποιημένοι».

Υπογράμμισε επίσης ότι το ζήτημα του πολέμου αφορά ένα βασικό σημείο, που είναι ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Παράλληλα, ανέφερε πως, αν είχε την επιλογή, «θα έπαιρνε το πετρέλαιο».

Το Ιράν είναι «πολύ πιο αδύναμο» σε σχέση με την αρχή του πολέμου, πρόσθεσε στη συνέχεια.

Δείτε live εικόνα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή:

