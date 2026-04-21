Οι νεότερες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ οδήγησαν σε ακόμα έναν γύρο εχθρικών δηλώσεων και από τη μεριά της Τεχεράνης, με τις ένοπλες δυνάμεις της να δηλώνουν έτοιμες να δώσουν μια «άμεση και αποφασιστική απάντηση» σε οποιαδήποτε ανανεωμένη εχθρική ενέργεια από τους αντιπάλους.

Ο Αλί Αμπντολαχί, διοικητής του Κεντρικού Αρχηγείου Χατάμ αλ Ανμπίγια, επέμεινε ότι η Τεχεράνη διατηρεί το πάνω χέρι στον στρατιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ και δεν θα επιτρέψει στον πρόεδρο των ΗΠΑ να «δημιουργεί ψευδείς αφηγήσεις για την κατάσταση στο πεδίο».

O πρέσβης του Ιράν στο Πακιστάν, Ρεζά Αμίρ Μογκαντάμ, ξεκαθάρισε επίσης στο «X» ότι η Τεχεράνη δεν διαπραγματεύεται υπό την απειλή βίας: «Είναι μια αλήθεια καθολικώς αναγνωρισμένη ότι μια χώρα που κατέχει μεγάλο Πολιτισμό, δεν θα διαπραγματευτεί υπό απειλή και βία».

Μάλιστα, την ώρα που ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς και οι Στιβ Γουίτκοφ – Τζάρεντ Κούσνερ αναμένεται να αναχωρήσουν εντός της ημέρας για το Πακιστάν, ενόψει του δεύτερου γύρου συνομιλιών, η ιρανική αντιπροσωπεία δεν φαίνεται να έχει τέτοια πρόθεση. Όπως έγινε γνωστό, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ και ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, παραμένουν στη χώρα τους.

