Οι νεότερες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ οδήγησαν σε ακόμα έναν γύρο εχθρικών δηλώσεων και από τη μεριά της Τεχεράνης, με τις ένοπλες δυνάμεις της να δηλώνουν έτοιμες να δώσουν μια «άμεση και αποφασιστική απάντηση» σε οποιαδήποτε ανανεωμένη εχθρική ενέργεια από τους αντιπάλους.
Ο Αλί Αμπντολαχί, διοικητής του Κεντρικού Αρχηγείου Χατάμ αλ Ανμπίγια, επέμεινε ότι η Τεχεράνη διατηρεί το πάνω χέρι στον στρατιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ και δεν θα επιτρέψει στον πρόεδρο των ΗΠΑ να «δημιουργεί ψευδείς αφηγήσεις για την κατάσταση στο πεδίο».
O πρέσβης του Ιράν στο Πακιστάν, Ρεζά Αμίρ Μογκαντάμ, ξεκαθάρισε επίσης στο «X» ότι η Τεχεράνη δεν διαπραγματεύεται υπό την απειλή βίας: «Είναι μια αλήθεια καθολικώς αναγνωρισμένη ότι μια χώρα που κατέχει μεγάλο Πολιτισμό, δεν θα διαπραγματευτεί υπό απειλή και βία».
Μάλιστα, την ώρα που ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς και οι Στιβ Γουίτκοφ – Τζάρεντ Κούσνερ αναμένεται να αναχωρήσουν εντός της ημέρας για το Πακιστάν, ενόψει του δεύτερου γύρου συνομιλιών, η ιρανική αντιπροσωπεία δεν φαίνεται να έχει τέτοια πρόθεση. Όπως έγινε γνωστό, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ και ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, παραμένουν στη χώρα τους.
Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας που κατηγορείτο για την πυρπόληση τζαμιού
Το Ιράν εκτέλεσε άνδρα που είχε κατηγορηθεί ότι ήταν ηγέτης δικτύου που συνδέεται με τις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών και ότι πυρπόλησε τζαμί στην Τεχεράνη στη διάρκεια των διαμαρτυριών του Ιανουαρίου, μετέδωσε το μέσο των δικαστικών αρχών της Ισλαμικής Δημοκρατίας Mizan.
Το Mizan κατονόμασε τον άνδρα που εκτελέστηκε ως Αμιραλί Μιρτζαφαρί και πρόσθεσε ότι είχε καταδικαστεί για εμπρησμό στο τζαμί Κολχάκ στην Τεχεράνη και για το ότι ηγήθηκε δραστηριοτήτων κατά της ασφάλειας.
Η θανατική του καταδίκη επικυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο και εφαρμόστηκε νωρίς σήμερα, διευκρίνισε το Mizan.
Το Ιράν συγκλονίστηκε από ένα πανεθνικό κύμα κινητοποιήσεων νωρίτερα φέτος, το οποίο έτυχε της μεγαλύτερης καταστολής στην ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Βέλγος ΥΠΕΞ: «Η συμπεριφορά του Ισραήλ στον Λίβανο είναι απαράδεκτη»
Οι ενέργειες του Ισραήλ στον Λίβανο είναι «εντελώς απαράδεκτες» δήλωσε σήμερα ο Βέλγος υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό πριν από μια συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο.
Κατς: Η Χεζμπολάχ θα αφοπλιστεί με στρατιωτικά και διπλωματικά μέσα
Το Ισραήλ σκοπεύει να αφοπλίσει τη λιβανική σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ «με στρατιωτικά και διπλωματικά» μέσα, δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς.
«Ο στρατηγικός στόχος της εκστρατείας στον Λίβανο είναι ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ (…) χάρη σε έναν συνδυασμό στρατιωτικών και διπλωματικών μέσων», δήλωσε ο Κατς στη διάρκεια τελετής με αφορμή την εθνική ημέρα του Ισραήλ προς τιμήν των στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο.
Την Παρασκευή τέθηκε σε ισχύ εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, αν και έκτοτε έχουν σημειωθεί πολλά περιστατικά, ενώ νέες «άμεσες» συνομιλίες μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν την Πέμπτη στην Ουάσινγκτον, μερικές ημέρες έπειτα από μια πρώτη συνάντηση των πρεσβευτών των δύο χωρών, δήλωσε τη Δευτέρα στο AFP εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας.
Όμως, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας απείλησε ότι θα συνεχιστούν οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο, αν η λιβανική κυβέρνηση «συνεχίσει να μην σέβεται τις υποχρεώσεις της».
«Θα αντιδράσουμε με τον ίδιο τρόπο και απέναντι σε πυρά» προερχόμενα από τον Λίβανο, σημείωσε ο Κατς.
Τη Δευτέρα ένας αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού είχε ζητήσει από τους κατοίκους πολλών χωριών στον νότιο Λίβανο να μην επιστρέψουν στις εστίες τους, καταγγέλλοντας ότι οι δραστηριότητες της Χεζμπολάχ στην περιοχή αποτελούν παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός.
Λίβανος: Νέες επιθέσεις και κατεδαφίσεις από το Ισραήλ, παρά την εκεχειρία
Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου μετέδωσε πληροφορίες για αρκετές ισραηλινές επιθέσεις στα νότια της χώρας, παρά την εν εξελίξει κατάπαυση του πυρός.
Σύμφωνα με το πρακτορείο, οι ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ με πυροβολικό κοντά στην πόλη Κουνίν, στην περιοχή Μπιντ Τζμπεϊλ.
Επίσης, αναφέρθηκε μια σειρά ισραηλινών κατεδαφίσεων σε όλο τον νότο, με στόχο σπίτια, κτήρια και άλλες υποδομές.
Το δημοσίευμα πρόσθεσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις παγίδευσαν με εκρηκτικά πολυάριθμα σπίτια στα χωριά Μπέιτ Λιφ, Σαμάα, Μπιγιάντα και Νακούρα, ισοπεδώνοντάς τα.
Ισπανία, Σλοβενία και Ιρλανδία θέτουν υπό συζήτηση την αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ
Η Ισπανία, η Σλοβενία και η Ιρλανδία έχουν ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να συζητήσει την αναστολή της συμφωνίας σύνδεσής της με το Ισραήλ, δήλωσε ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, πριν από μία συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο.
«Η Ισπανία, μαζί με τη Σλοβενία και την Ιρλανδία, έχουν ζητήσει η αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ισραήλ να συζητηθεί σήμερα», δήλωσε ο Αλμπάρες.
Η ιρανική αντιπροσωπεία δεν έχει αναχωρήσει για το Πακιστάν
Πηγές του υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και του κοινοβουλίου του Ιράν, επιβεβαιώνουν ότι επί του παρόντος δεν έχει αναχωρήσει από τη χώρα η ιρανική αντιπροσωπεία για τις συνομιλίες στο Πακιστάν.
Όπως σημειώνουν, τόσο ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, όσο και ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί και ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών, εξακολουθούν να βρίσκονται στο Ιράν.
Το κρατικό ιρανικό δίκτυο IRIB ότι κανείς από την ιρανική αντιπροσωπεία, ούτε μέλη της τεχνικής ομάδας, δεν έχουν μεταβεί στο Ισλαμαμπάντ.
Η είδηση εντείνει τις ανησυχίες για το αν τελικά θα παραστεί ή όχι στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ η Τεχεράνη.
ΔΟΕ: «Ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί τη χειρότερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία»
Η σύγκρουση μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ δημιουργεί τη χειρότερη ενεργειακή κρίση που έχει αντιμετωπίσει ποτέ ο κόσμος, δηλώνει ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ/IEA).
Απατεώνες προσποιούνται τις ιρανικές αρχές και ζητούν λύτρα σε κρυπτονομίσματα για την ασφαλή διέλευση από το Ορμούζ
Η ελληνική εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακού κινδύνου MARISKS προειδοποίησε ότι άγνωστοι, οι οποίοι προσποιούνται ότι είναι οι ιρανικές αρχές, έχουν στείλει μηνύματα σε ορισμένες ναυτιλιακές εταιρείες, ζητώντας «τέλη διέλευσης» σε κρυπτονομίσματα με αντάλλαγμα την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.
«Τα συγκεκριμένα μηνύματα αποτελούν απάτη», δήλωσε η εταιρεία, προσθέτοντας ότι δεν εστάλησαν από τις Αρχές του Ιράν.
Η MARISKS ανέφερε πως πιστεύει ότι τουλάχιστον ένα πλοίο, το οποίο δέχτηκε πυρά το Σάββατο, ενώ προσπαθούσε να εξέλθει από τα Στενά, υπήρξε θύμα αυτής της απάτης.
Εκατοντάδες πλοία και περίπου 20.000 ναυτικοί παραμένουν αυτή τη στιγμή εγκλωβισμένοι στον Κόλπο, αδυνατώντας να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, αφότου το Ιράν επέβαλε εκ νέου αποκλεισμό ως απάντηση στη διατήρηση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ.