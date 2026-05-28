Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο πηγή προσκείμενη στη διαπραγματευτική ομάδα, μετέδωσε ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου συναντίληψης (memorandum of understanding) μεταξύ Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, ούτε επιβεβαιωθεί.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι τα δημοσιεύματα των δυτικών μέσων ενημέρωσης που ισχυρίζονται ότι η συμφωνία έχει ήδη οριστικοποιηθεί είναι ψευδή.

Το πρακτορείο Tasnim, επικαλούμενο πάντα την ίδια πηγή, ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν έχει ενημερώσει τον Πακιστανό μεσολαβητή ότι το κείμενο είναι έτοιμο, και συμπλήρωσε ότι θα ειδοποιήσει τόσο τον μεσολαβητή όσο και το κοινό μόλις αυτό οριστικοποιηθεί.

Νωρίτερα το απόγευμα, η γνωστή ιστοσελίδα Axios είχε μεταδώσει την είδηση ότι «ΗΠΑ και Ιράν έχουν καταλήξει σε ένα κείμενο με τη μορφή του memorandum of understanding (μνημονίου κατανόησης) διάρκειας 60 ημερών, που βεβαίως θα συνοδεύεται από την επέκταση της εκεχειρίας».

Το Axios διευκρίνιζε πως το κείμενο αυτό είναι στα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ και πως αυτός θα είναι ο τελευταίος που θα αποφασίσει αν ισχύει ή όχι.