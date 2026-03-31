Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκεΐ διέψευσε τον Λευκό Οίκο, καθώς όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ, το Ιράν δεν έχει συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες από την έναρξη του πολέμου που έχουν κηρύξει εναντίον του.

«Δεν έχουμε πραγματοποιήσει καμία διαπραγμάτευση με την Αμερική κατά τη διάρκεια αυτών των 31 ημερών», ανέφερε ο Μπαγκεΐ.

«Αυτό που συνέβη είναι η υποβολή ενός αιτήματος διαπραγμάτευσης, συνοδευόμενου από μια σειρά προτάσεων από την Αμερική, το οποίο έφτασε σε εμάς μέσω ορισμένων μεσολαβητών, συμπεριλαμβανομένου του Πακιστάν».

Όπως ανέφερε η θέση του Ιράν σχετικά με την κατάπαυση του πυρός δεν έχει αλλάξει. «Η θέση μας είναι πολύ σαφής. Προς το παρόν, καθώς η στρατιωτική επιθετικότητα και η εισβολή της Αμερικής συνεχίζονται με πλήρη ένταση, όλες οι προσπάθειές μας και οι δυνατότητές μας είναι αφιερωμένες στην υπεράσπιση της υπόστασης του Ιράν», σημείωσε

Ο Μπαγκεΐ σημείωσε ότι το Ιράν δεν «ξεχνά την προδοσία που επιβλήθηκε στη διπλωματία σε δύο περιπτώσεις σε διάστημα λιγότερο από ένα χρόνο».

در نشست سخنگویی امروز مطرح شد: ما در این سی و یک روز هیچ مذاکره‌ای با آمریکا نداشته‌ایم. آنچه که بوده، ارائه درخواست مذاکره همراه با مجموعه‌ای از پیشنهادها از طرف #آمریکا بوده که توسط برخی واسطه‌ها از جمله پاکستان به دست ما رسیده است.

موضع ما خیلی روشن است. ما الان در شرایطی… — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) March 30, 2026

Η πρώτη περίπτωση αναφέρεται στον 12ήμερο πόλεμο του Ιουνίου 2025, ο οποίος ξεκίνησε με αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις σε στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Τραμπ: Τελεσίγραφο μίας εβδομάδας στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει διορία περίπου μίας εβδομάδας στο Ιράν, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

Ειδικότερα, σε νέα δήλωσή του ο Αμερικανός πρόεδρος στη New York Post, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα διαπιστώσουν σύντομα αν ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου είναι διατεθειμένος να συνεργαστεί με τους Αμερικανούς.

Παράλληλα, προειδοποίησε το Ιράν και τον πρόεδρο του κοινοβουλίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, μετά την επίθεση της Τεχεράνης στο μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου του Ισραήλ, δηλώνοντας στην εφημερίδα The New York Post ότι η απάντησή του θα έρθει «σύντομα».

Γκαλιμπάφ: Αν μας χτυπήσουν μια φορά θα απαντήσουμε πολλές

«Ο εχθρός προωθεί τις επιθυμίες του ως είδηση, ενώ ταυτόχρονα απειλεί το έθνος μας. Μεγάλο λάθος. Αν μας χτυπήσουν μια φορά, θα δεχθούν πολλά χτυπήματα», έγραψε στο X, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

«Με το θέλημα του Θεού, ο λαός του Ιράν, υπό την ηγεσία του Ανώτατου Ηγέτη, θα κάνει τον εχθρό να μετανιώσει για την επιθετικότητα και θα ανακτήσει τα δικαιώματά του», πρόσθεσε.

The enemy promotes its desires as news while threatening our nation at same time. Big Mistake. If they hit one,they’ll take several back.

God willing, the people of Iran,under the leadership of the Supreme Leader,will make the enemy regret the aggression and reclaim their rights. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 30, 2026

Την ίδια στιγμή, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία συνεχίζει τις επιθέσεις της εναντίον της Χεζμπολάχ.

Δείτε βίντεο που δείχνει κτήρια να ισοπεδώνονται:

יותר מ-100 מגדלי טרור רבי קומות הושמדו בלב ביירות: חיל האוויר ממשיך בתקיפות נגד ארגון הטרור חיזבאללה

לכל הפרטים:https://t.co/Wf25bDwRNS pic.twitter.com/f2BJfWdoVQ — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 30, 2026

Δείτε live εικόνα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή: