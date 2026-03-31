Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκεΐ διέψευσε τον Λευκό Οίκο, καθώς όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ, το Ιράν δεν έχει συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες από την έναρξη του πολέμου που έχουν κηρύξει εναντίον του.
«Δεν έχουμε πραγματοποιήσει καμία διαπραγμάτευση με την Αμερική κατά τη διάρκεια αυτών των 31 ημερών», ανέφερε ο Μπαγκεΐ.
«Αυτό που συνέβη είναι η υποβολή ενός αιτήματος διαπραγμάτευσης, συνοδευόμενου από μια σειρά προτάσεων από την Αμερική, το οποίο έφτασε σε εμάς μέσω ορισμένων μεσολαβητών, συμπεριλαμβανομένου του Πακιστάν».
Όπως ανέφερε η θέση του Ιράν σχετικά με την κατάπαυση του πυρός δεν έχει αλλάξει. «Η θέση μας είναι πολύ σαφής. Προς το παρόν, καθώς η στρατιωτική επιθετικότητα και η εισβολή της Αμερικής συνεχίζονται με πλήρη ένταση, όλες οι προσπάθειές μας και οι δυνατότητές μας είναι αφιερωμένες στην υπεράσπιση της υπόστασης του Ιράν», σημείωσε
Ο Μπαγκεΐ σημείωσε ότι το Ιράν δεν «ξεχνά την προδοσία που επιβλήθηκε στη διπλωματία σε δύο περιπτώσεις σε διάστημα λιγότερο από ένα χρόνο».
در نشست سخنگویی امروز مطرح شد:
ما در این سی و یک روز هیچ مذاکرهای با آمریکا نداشتهایم. آنچه که بوده، ارائه درخواست مذاکره همراه با مجموعهای از پیشنهادها از طرف #آمریکا بوده که توسط برخی واسطهها از جمله پاکستان به دست ما رسیده است.
موضع ما خیلی روشن است. ما الان در شرایطی…
— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) March 30, 2026
Η πρώτη περίπτωση αναφέρεται στον 12ήμερο πόλεμο του Ιουνίου 2025, ο οποίος ξεκίνησε με αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις σε στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.
Τραμπ: Τελεσίγραφο μίας εβδομάδας στο Ιράν
Ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει διορία περίπου μίας εβδομάδας στο Ιράν, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.
Ειδικότερα, σε νέα δήλωσή του ο Αμερικανός πρόεδρος στη New York Post, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα διαπιστώσουν σύντομα αν ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου είναι διατεθειμένος να συνεργαστεί με τους Αμερικανούς.
Παράλληλα, προειδοποίησε το Ιράν και τον πρόεδρο του κοινοβουλίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, μετά την επίθεση της Τεχεράνης στο μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου του Ισραήλ, δηλώνοντας στην εφημερίδα The New York Post ότι η απάντησή του θα έρθει «σύντομα».
Γκαλιμπάφ: Αν μας χτυπήσουν μια φορά θα απαντήσουμε πολλές
«Ο εχθρός προωθεί τις επιθυμίες του ως είδηση, ενώ ταυτόχρονα απειλεί το έθνος μας. Μεγάλο λάθος. Αν μας χτυπήσουν μια φορά, θα δεχθούν πολλά χτυπήματα», έγραψε στο X, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.
«Με το θέλημα του Θεού, ο λαός του Ιράν, υπό την ηγεσία του Ανώτατου Ηγέτη, θα κάνει τον εχθρό να μετανιώσει για την επιθετικότητα και θα ανακτήσει τα δικαιώματά του», πρόσθεσε.
The enemy promotes its desires as news while threatening our nation at same time. Big Mistake. If they hit one,they’ll take several back.
God willing, the people of Iran,under the leadership of the Supreme Leader,will make the enemy regret the aggression and reclaim their rights.
— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 30, 2026
Την ίδια στιγμή, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία συνεχίζει τις επιθέσεις της εναντίον της Χεζμπολάχ.
יותר מ-100 מגדלי טרור רבי קומות הושמדו בלב ביירות: חיל האוויר ממשיך בתקיפות נגד ארגון הטרור חיזבאללה
לכל הפרטים:https://t.co/Wf25bDwRNS pic.twitter.com/f2BJfWdoVQ
— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 30, 2026
Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά από επίθεση κατά της UNIFIL στον Λίβανο
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συγκαλέσει την Τρίτη, στις 10:00 π.μ. (ώρα Ν. Υόρκης), έκτακτη συνεδρίαση, έπειτα από επίθεση κατά δυνάμεων της UNIFΙL στον νότιο Λίβανο, κατά την οποία μέλη της διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν.
Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Iσραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, πρέσβυς Ντάνι Ντανόν, δήλωσε ότι «η ευθύνη για την κατάσταση στον νότιο Λίβανο ανήκει πρωτίστως στη Χεζμπολάχ, η οποία συνεχίζει να μετατρέπει την περιοχή σε πεδίο μάχης, να βλάπτει τις διεθνείς ειρηνευτικές δυνάμεις και να παραβιάζει κατάφωρα τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας».
Πρόσθεσε ότι «το Ισραήλ θα συνεχίσει να ενεργεί αποφασιστικά για την προστασία των πολιτών του από κάθε απειλή στα βόρεια σύνορά του».
Ο Ισραηλινός πρέσβυς αναμένεται να λάβει τον λόγο κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου.
Ιρανός ΥΠΕΞ: Είναι καιρός η Σαουδική Αραβία να απομακρύνει τις αμερικανικές δυνάμεις
Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας κάλεσε τη Σαουδική Αραβία να απομακρύνει τις αμερικανικές δυνάμεις από το έδαφός της, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό ότι οι επιθέσεις του Ιράν στην περιοχή στοχεύουν αποκλειστικά τους εχθρούς του.
«Το Ιράν σέβεται το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και το θεωρεί αδελφικό έθνος», ανέφερε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί σε ανάρτησή του στο X.
«Οι επιχειρήσεις μας στοχεύουν επιτιθέμενους του εχθρού που δεν σέβονται ούτε τους Άραβες ούτε τους Ιρανούς, ούτε μπορούν να προσφέρουν οποιαδήποτε ασφάλεια… Ήρθε η ώρα να απομακρυνθούν οι αμερικανικές δυνάμεις», προσέθεσε.
Iran respects the Kingdom of Saudi Arabia and considers it a brotherly nation.
Our operations are aimed at enemy aggressors who have no respect for Arabs or Iranians, nor can provide any security. Just look at what we did to their aerial command.
High time to eject U.S. forces. pic.twitter.com/yYNBpebN8i
— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 30, 2026
Το Ιράν έχει επανειλημμένα εξαπολύσει πυρά κατά της Σαουδικής Αραβίας κατά τη διάρκεια του πολέμου του με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.
Υπουργός Πετρελαίου του Ιράν: «Ο κόσμος δεν πρέπει να ανησυχεί για τον εφοδιασμό με καύσιμα»
Ο υπουργός Πετρελαίου του Ιράν, Μοχσέν Πακνετζάντ δήλωσε ότι «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας όσον αφορά τον εφοδιασμό της χώρας με καύσιμα», προσθέτοντας ότι «έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της σταθερότητας».
Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ο Πακνετζάντ δήλωσε ότι «ο κόσμος πρέπει να είναι σίγουρος ότι δεν θα έχουμε προβλήματα» όσον αφορά τον εφοδιασμό με ενέργεια.
Τα σχόλια αυτά έρχονται μετά από επανειλημμένες επιθέσεις σε εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου του Ιράν.
Πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Ντουμπάι
Άγνωστο βλήμα χτύπησε ένα δεξαμενόπλοιο 31 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Ντουμπάι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο υπεύθυνος ασφαλείας της εταιρείας του δεξαμενόπλοιου ανέφερε ότι το βλήμα χτύπησε το πλοίο στη δεξιά πλευρά, προκαλώντας πυρκαγιά.
UKMTO WARNING 029-26
Click here to view the full warning.https://t.co/UGR5vLAKQi#MaritimeSecurity #Marsec pic.twitter.com/LyI3EV6kMf
— UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) March 30, 2026
Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι δεν θα θέσει χρονοδιάγραμμα για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σε συνέντευξή του στο αμερικανικό μέσο ενημέρωσης Newsmax ότι δεν επιθυμεί να «ορίσει χρονοδιάγραμμα» για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν.
«Σίγουρα έχει ξεπεράσει το μισό της διαδρομής. Αλλά δεν θέλω να ορίσω χρονοδιάγραμμα», δήλωσε ο Νετανιάχου.
Πρόσθεσε ότι εννοούσε ότι ο πόλεμος έχει ξεπεράσει το μισό της διαδρομής «όσον αφορά τις αποστολές, όχι απαραίτητα όσον αφορά το χρόνο».
Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι ο πόλεμος είχε επιτύχει τους στόχους του, συμπεριλαμβανομένης της εξόντωσης «χιλιάδων» μελών των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.
Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι επίσης «κοντά στο να ολοκληρώσουν την καταστροφή της βιομηχανίας όπλων τους», πρόσθεσε.
«Απλά ολόκληρη η βιομηχανική βάση — η εξόντωση όλων, ξέρετε, απλά εργοστάσια, ολόκληρα εργοστάσια, και το ίδιο το πυρηνικό πρόγραμμα», είπε ακόμα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.
Ο Νετανιάχου εξέφρασε επίσης την πεποίθησή του ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα πέσει, αν και επανέλαβε ότι αυτός δεν ήταν ο στόχος.
«Πιστεύω ότι αυτό το καθεστώς θα καταρρεύσει εσωτερικά. Αλλά αυτή τη στιγμή, αυτό που κάνουμε είναι απλώς να υποβαθμίζουμε τη στρατιωτική τους ικανότητα, να υποβαθμίζουμε την πυραυλική τους ικανότητα, να υποβαθμίζουμε την πυρηνική τους ικανότητα και επίσης να τους αποδυναμώνουμε από μέσα», δήλωσε ο Νετανιάχου.
Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον ισραηλινών δυνάμεων
Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι οι μαχητές της εξαπέλυσαν επιθέσεις σε μια βάση στο βόρειο Ισραήλ και κατά Ισραηλινών στρατιωτών στο νότιο Λίβανο, μετέδωσε το Al Jazzera.
Ειδικότερα, ανέφερε ότι στόχευσε τη βάση Φιλόν νότια της Ρος Πίνα με ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, καθώς και μια συγκέντρωση Ισραηλινών στρατιωτών και οχημάτων στην περιοχή Ραντάρ της λιβανέζικης πόλης αλ-Μπαγιάδα με μπαράζ ρουκετών και βλήματα πυροβολικού.
Η ομάδα ανέφερε επίσης ότι εκτόξευσε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε μια συγκέντρωση ισραηλινών στρατευμάτων κοντά στο λιμάνι Νακούρα στον Λίβανο, με ένα επιθετικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος και έπληξε τον οικισμό Ναχαρίγια στο βόρειο Ισραήλ με μπαράζ ρουκετών.