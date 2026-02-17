Η Τεχεράνη δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμά της, δήλωσε ο Πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, λίγες ώρες αφότου ολοκληρώθηκαν στη Γενεύη οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων.

Το Ιράν είναι έτοιμο να επιτρέψει την επαλήθευση του ότι δεν επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, τόνισε επίσης ο Πεζεσκιάν.

«Δεν επιδιώκουμε να αποκτήσουμε πυρηνικά όπλα» είπε σε μια συνέντευξη που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ιρανικής προεδρίας. «Εάν κανείς θέλει να το επαληθεύσει, είμαστε ανοιχτοί σε μια τέτοια επαλήθευση», είπε.