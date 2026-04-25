Αμφιβολίες για τη στάση των HΠΑ απέναντι στη διπλωματική διαδικασία εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, μετά την ολοκλήρωση των επαφών του στο Πακιστάν.

Συγκεκριμένα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, λίγο μετά την αναχώρησή του από το Ισλαμαμπάντ, ο Ιρανός αξιωματούχος σημείωσε ότι παρουσίασε την πρόταση της Τεχεράνης για ένα «βιώσιμο πλαίσιο» που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μόνιμο τερματισμό του πολέμου, τονίζοντας ωστόσο πως «δεν είναι σαφές εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πράγματι σοβαρές στη διπλωματία».

Ο ίδιος χαρακτήρισε «πολύ παραγωγική» την επίσκεψή του στο Πακιστάν, όπου είχε συνομιλίες με υψηλόβαθμους αξιωματούχους, ενώ στη συνέχεια μετέβη στη Μουσκάτ, όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα αποστείλει τελικά αντιπροσωπεία στο Ισλαμαμπάντ για τις προγραμματισμένες συνομιλίες, εξέλιξη που εντείνει την αβεβαιότητα γύρω από τη συνέχιση της διπλωματικής προσπάθειας.