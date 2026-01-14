Ο Ερφάν Σολτάνι, που καταδικάστηκε σε θάνατο για τη συμμετοχή του στις διαδηλώσεις στο Ιράν, δεν εκτελέστηκε σήμερα, όπως δήλωσε μέλος της οικογένειάς του στο Sky News.

Το ίδιο πρόσωπο πρόσθεσε ότι ο Σολτάνι ενδέχεται να αντιμετωπίσει την εκτέλεση οποιαδήποτε στιγμή.

Ο 26χρονος φέρεται να συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη. Η νορβηγική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw ανέφερε ότι κρατείται στις φυλακές Κεζέλ Χεσάρ και ότι «η πιθανότητα εκτέλεσής του μέσα στις επόμενες ώρες είναι πολύ υψηλή».

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο θάνατος του Σολτάνι θα ήταν η πρώτη εκτέλεση διαδηλωτή από τις κινητοποιήσεις, αλλά «όχι η τελευταία».

Αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε να προχωρήσει σε «πολύ ισχυρή δράση» εάν το καθεστώς στην Τεχεράνη προχωρήσει στην εκτέλεση διαδηλωτών, την ώρα που ενδεχόμενη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στο Ιράν βρίσκεται προ των πυλών.

Ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι ενημερώθηκε πως «σταματούν οι δολοφονίες διαδηλωτών στο Ιράν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ενημερώθηκε πως «σταματούν οι δολοφονίες διαδηλωτών στο Ιράν», καθώς κορυφώνεται η ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Σε δηλώσεις του προς τους εκπροσώπους του Τύπου, από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ είπε πως σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση που είχε σχετικά με την βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν, «οι δολοφονίες σταματούν» και δεν προκύπτει επί του παρόντος σχέδιο των ιρανικών αρχών για εκτελέσεις.

Τουλάχιστον 3.428 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την αρχή του κινήματος αμφισβήτησης της εξουσίας, ανακοίνωσε νωρίτερα η ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), η οποία έκανε επίσης λόγο για περισσότερες από 10.000 συλλήψεις.