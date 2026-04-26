Σε νέα κλιμάκωση της ρητορικής έντασης με τις ΗΠΑ, το Ιράν διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις όσο παραμένει υπό πίεση, κυρώσεις και στρατιωτική επιτήρηση, ξεκαθαρίζοντας πως «δεν συνομιλεί υπό καθεστώς πολιορκίας».

Η δήλωση, που αποδίδεται σε ιρανούς αξιωματούχους, εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της επιδείνωσης των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οποιαδήποτε διαδικασία διαλόγου δεν μπορεί να διεξαχθεί με την ταυτόχρονη επιβολή οικονομικών πιέσεων, στρατιωτικών απειλών ή περιορισμών που κατά την ιρανική πλευρά, ισοδυναμούν με «πολιορκία» της χώρας.

Το μήνυμα αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά δηλώσεων Ιρανών αξιωματούχων το τελευταίο διάστημα, οι οποίοι είτε απορρίπτουν τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ είτε θέτουν αυστηρές προϋποθέσεις για την επανέναρξή τους.

Χαρακτηριστικά, η Τεχεράνη επιμένει ότι δεν θα επιστρέψει στο τραπέζι του διαλόγου όσο συνεχίζονται οι πιέσεις και οι μονομερείς ενέργειες της Ουάσινγκτον, ενώ παράλληλα κάνει λόγο για «παράλογες απαιτήσεις» της αμερικανικής πλευράς.

Στο ίδιο πλαίσιο, ιρανοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα διαμηνύσει ότι η ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω διαμεσολαβητών δεν ισοδυναμεί με πραγματικές διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία ουσιαστική πρόοδος προς άμεσο διάλογο.

Η γραμμή αυτή αντανακλά τη στρατηγική της Τεχεράνης να εμφανιστεί ότι δεν προσέρχεται σε συνομιλίες υπό πίεση, αλλά μόνο σε ένα πλαίσιο «ισοτιμίας» και άρσης των κυρώσεων. Παράλληλα, εκπέμπει και μήνυμα στο εσωτερικό ακροατήριο, ενισχύοντας τη ρητορική αντίστασης απέναντι στη Δύση.

Το διπλωματικό αδιέξοδο

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με τις διπλωματικές διεργασίες να κινούνται κυρίως μέσω τρίτων χωρών και χωρίς σαφή ορίζοντα επανέναρξης ουσιαστικών συνομιλιών. Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, συνδέει οποιαδήποτε προοπτική διαλόγου με την άρση των πιέσεων και την αναγνώριση των «όρων της ισορροπίας», όπως τους ορίζει η ίδια.