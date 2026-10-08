Η Τεχεράνη δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου ούτε θα παραδώσει τα αποθέματα ουρανίου που διαθέτει, όπως μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα τον Μοχαμάντ Εσλαμί, τον επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν.

Οι απειλές των ΗΠΑ κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν δεν είναι «τίποτα καινούργιο», δήλωσε ο Εσλαμί, υπογραμμίζοντας πως ο εμπλουτισμός αποτελεί «αναπόσπαστο μέρος» του πυρηνικού προγράμματος και «δεν πρόκειται να τον εγκαταλείψουμε».

«Πώς μπορείς να ισχυρίζεσαι ότι έχεις πυρηνική βιομηχανία εάν δεν έχεις την αφετηρία της διαδικασίας; Η πυρηνική βιομηχανία είναι η κινητήρια δύναμη της επιστήμης και της τεχνολογίας», σημείωσε ο Εσλαμί.

Η τοποθέτηση αυτή έγινε αφότου οι ΗΠΑ διεμήνυσαν πως το Ιράν πρέπει να περιορίσει σημαντικά τον εμπλουτισμό ουρανίου. Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη καταθέτουν προτάσεις, στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ.

Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε σήμερα ότι η Τεχεράνη εξετάζει την απάντηση της Ουάσινγκτον στην πρόταση με τους όρους της Ισλαμικής Δημοκρατίας για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, συμπληρώνοντας ότι το Ιράν θα απαντήσει εντός των προσεχών ημερών.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σήμερα ότι οι ΗΠΑ έχουν παραγωγικές συνομιλίες με το Ιράν και ότι δεν σκοπεύει να εξαπολύσει επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στη χώρα του.