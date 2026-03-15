Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, διαβεβαίωσε σήμερα ότι η Τεχεράνη «δεν βλέπει κανέναν λόγο να διαπραγματευτεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες», απαντώντας σε δηλώσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν θέλει «να συνάψει συμφωνία» για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Αραγτσί τόνισε ότι οι συνομιλίες με την Ουάσιγκτον είχαν ήδη ξεκινήσει όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε επίθεση, γεγονός που επαναλήφθηκε για δεύτερη φορά, και ότι για αυτόν τον λόγο δεν υπάρχει λόγος να ξεκινήσουν νέες διαπραγματεύσεις.

Ο Ιρανός υπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα του δεν ζήτησε ποτέ κατάπαυση του πυρός και ότι δεν αιτήθηκε διαπραγματεύσεις μετά την έναρξη των εχθροπραξιών στις 28 Φεβρουαρίου, όταν Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν στρατιωτικές ενέργειες.

Παράλληλα, ο Αραγτσί επιβεβαίωσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να επιτρέψει τη διέλευση πλοίων ορισμένων χωρών από το Στενό του Χορμούζ, χωρίς όμως να αποκαλύψει ποιες χώρες έχουν επικοινωνήσει με την Τεχεράνη για ασφαλή διέλευση των πλοίων τους.