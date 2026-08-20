Μήνυμα σταθερότητας και ηρεμίας εκπέμπει το Ιράν προς τη Λευκωσία, απαντώντας στις πληροφορίες που διοχετεύθηκαν περί ενδεχόμενης στοχοποίησης ευρωπαϊκών εδαφών, τα οποία αξιοποιούνται για στρατιωτικές ενέργειες εναντίον του.

Διπλωματικά στελέχη της Τεχεράνης, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Πολίτης», διευκρινίζουν ότι η Κύπρος δεν διατρέχει κίνδυνο, εφόσον οι εγκαταστάσεις των βρετανικών βάσεων στο νησί δεν εμπλακούν σε εχθρικές επιχειρήσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Παράλληλα, οι ίδιοι κύκλοι υπογραμμίζουν ότι οι επαφές ανάμεσα στις δύο χώρες διατηρούνται σε υψηλό επίπεδο, χαρακτηρίζοντας τη διπλωματική επικοινωνία άμεση και αποτελεσματική. Στο πλαίσιο αυτών των διαβουλεύσεων, το καθεστώς και η δραστηριότητα των βρετανικών βάσεων τίθενται στο τραπέζι των συζητήσεων.

Η διευκρινιστική αυτή παρέμβαση ακολούθησε μετά το ρεπορτάζ των Financial Times, το οποίο υποστήριζε ότι το Ιράν εξετάζει τη διεύρυνση των στρατιωτικών του αντιποίνων σε ευρωπαϊκές υποδομές που συνδράμουν σε επιχειρήσεις εναντίον του. Η αναφορά της Κύπρου ως πιθανού σημείου ενδιαφέροντος, λόγω της βρετανικής στρατιωτικής παρουσίας, είχε προκαλέσει προβληματισμό στη Λευκωσία.

Ωστόσο, Ιρανοί διπλωμάτες χαμηλώνουν τους τόνους, σημειώνοντας ότι μεμονωμένες τοποθετήσεις αξιωματούχων δεν συνιστούν απαραίτητα επίσημη κρατική πολιτική ή οριστικές αποφάσεις, αλλά συχνά αποτελούν ρητορικές αντιδράσεις σε εξωτερικές πιέσεις. Όπως επισημαίνουν, όσο δεν εκδηλώνεται επιθετική ενέργεια από τις βάσεις, δεν υφίσταται λόγος ανησυχίας.

Όσον αφορά τις ανησυχίες για την ασφάλεια όσων διαμένουν ή εργάζονται γύρω από τις βρετανικές βάσεις, η ιρανική πλευρά δηλώνει ενήμερη για τους προβληματισμούς της Λευκωσίας. Παράλληλα όμως, σημειώνει ότι η πιθανή χρήση αυτών των ορμητηρίων θέτει σε αντίστοιχο κίνδυνο και τις ζωές Ιρανών πολιτών, γεγονός που καθιστά τον συνεχή διάλογο απαραίτητο για την αποφυγή κλιμάκωσης.