Σε μια προσπάθεια να χαμηλώσει τους τόνους και να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από τη σεναριολογία των τελευταίων ωρών προχώρησε η διπλωματική ηγεσία της Τεχεράνης.

Πιο συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, προέβη σε επίσημες δηλώσεις ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένας προγραμματισμός για τη διεξαγωγή συνομιλιών ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε βέβαια ότι μια επίσημη διπλωματική αποστολή από την Τεχεράνη πρόκειται να ταξιδέψει στο Κατάρ εντός της τρέχουσας εβδομάδας, ωστόσο έσπευσε να διευκρινίσει με κατηγορηματικό τρόπο ότι η συγκεκριμένη επίσκεψη είναι εντελώς ανεξάρτητη και δεν έχει καμία απολύτως σύνδεση με την ταυτόχρονη παρουσία Αμερικανών αξιωματούχων στην πρωτεύουσα Ντόχα.

Το Ιράν δεν έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, καθώς η διεξαγωγή τους προϋποθέτει την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης (MoU), ζήτημα που είναι υψίστης σημασίας για την Τεχεράνη, συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.