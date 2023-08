Ένα δεξαμενόπλοιο υπό σημαία Παναμά τυλίχθηκε στις φλόγες σήμερα ενώ έπλεε κοντά στο Ασαλουγιέχ, στα ανοιχτά του Ιράν, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, διευκρινίζοντας ότι όλα τα μέλη του πληρώματος διασώθηκαν.

#BREAKING A fire has erupted in a Panama-flagged tanker carrying 40,000 tons of LPG off the coast of Assalouyeh in southern Iran.

The Port authorities say 22 sailors have been rescued, and efforts are underway to contain fire but it has spread to several parts of the vessel. pic.twitter.com/0fXFtJZSsk

— Iran International English (@IranIntl_En) August 10, 2023