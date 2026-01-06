Ένας αστυνομικός σκοτώθηκε από πυρά σήμερα στο δυτικό Ιράν, περιοχή που συγκλονίζεται από αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars, κατά την δέκατη ημέρα των διαδηλώσεων στη χώρα.

«Ο Εχσάν Αγατζανί βρήκε τον θάνατο πριν από λίγες ώρες, αφού επλήγη από σφαίρα που έριξαν ταραξίες κοντά στο Μαλεκσαχί», γράφει το Fars, διευκρινίζοντας ότι ο αστυνομικός υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο.

Το Μαλεκσαχί είναι μια κομητεία περίπου 20.000 κατοίκων στην οποία ζει μεγάλος πληθυσμός Κούρδων. Σε συγκρούσεις στην κομητεία αυτή το Σάββατο σκοτώθηκε ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας .