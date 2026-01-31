Σήμα αποκλιμάκωσης στέλνει το Ιράν, με κορυφαίο αξιωματούχο ασφαλείας να δηλώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαμόρφωση πλαισίου διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το κλίμα έντασης και την «τεχνητή», όπως τη χαρακτήρισε, επικοινωνιακή αντιπαράθεση.

«Διαμορφώνεται ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος ασφαλείας Αλί Λαριτζανί, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Σε αντίθεση με την ατμόσφαιρα που δημιουργείται από τον τεχνητό πόλεμο των μέσων ενημέρωσης, η διαμόρφωση μιας δομής για διαπραγματεύσεις βρίσκεται σε εξέλιξη», έγραψε ο Λαριτζανί, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

برخلاف فضاسازی‌‌ِ جنگ رسانه‌ای تصنعی، شکل‌گیری ساختاری برای #مذاکرات در حال پیشرفت است. — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) January 31, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι την Παρασκευή, και ενώ η τεράστια αρμάδα των ΗΠΑ έφτανε στη Μέση ανατολή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι το Ιράν θέλει να «συνάψει μια συμφωνία» με τις ΗΠΑ.

«Μπορώ να σας πω ότι θέλουν να συνάψουν μια συμφωνία», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. Όταν τον ρώτησαν εάν είχε δώσει στους Ιρανούς μια προθεσμία, ο Τραμπ απάντησε “ναι” χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις.

Αφού πρώτα προειδοποίησε ότι ο “χρόνος τελειώνει” πριν από μια επίθεση κατά της Τεχεράνης, ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι “ελπίζει” να μην πρέπει να πλήξει το Ιράν, το οποίο πιέζεται ταυτόχρονα να συνάψει μια συμφωνία για τα πυρηνικά.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, οποιαδήποτε συμφωνία με την Τεχεράνη θα πρέπει να περιλαμβάνει την απόσυρση όλου του εμπλουτισμένου ουρανίου από τη χώρα, τον περιορισμό του αποθέματος των πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς και την αλλαγή πολιτικής έναντι ορισμένων ένοπλων ομάδων στην περιοχή.