Όπως ξεκαθάρισε ανώτατος αξιωματούχος της Τεχεράνης, το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν παραμένει εκτός της τρέχουσας προκαταρκτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Συγκεκριμένα μιλώντας στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, η ιρανική πηγή διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες που ήθελαν τη χώρα να έχει αποδεχθεί την παράδοση ή τη μεταφορά του αποθέματός της σε υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο εκτός των συνόρων της.

«Το πυρηνικό ζήτημα θα συζητηθεί στις διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία και ως εκ τούτου δεν αποτελεί τμήμα της τρέχουσας συμφωνίας. Δεν έχει υπάρξει συμφωνία για να μεταφερθεί εκτός χώρας το απόθεμα του Ιράν σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο», δήλωσε η πηγή.