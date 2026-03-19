Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, πραγματοποίησε ξεχωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους ομολόγους του από την Τουρκία, την Αίγυπτο και το Πακιστάν, σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού ΥΠΕΞ.

UPDATE: Iran’s Araghchi holds calls with foreign ministers of Turkiye, Egypt and Pakistan 🔴 LIVE updates: https://t.co/hZ7eagXC02 pic.twitter.com/D2G1ZGMsd3 — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) March 19, 2026



Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, τέθηκε στο επίκεντρο αυτό που η Τεχεράνη χαρακτηρίζει ως «στρατιωτική επιθετικότητα των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν», καθώς και οι πιθανές επιπτώσεις της, σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, τονίστηκε η σημασία της επαγρύπνησης και του συντονισμού μεταξύ των χωρών της περιοχής, με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των απειλών που ανακύπτουν από την τρέχουσα κατάσταση.