Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, πραγματοποίησε ξεχωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους ομολόγους του από την Τουρκία, την Αίγυπτο και το Πακιστάν, σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού ΥΠΕΞ.

 


Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, τέθηκε στο επίκεντρο αυτό που η Τεχεράνη χαρακτηρίζει ως «στρατιωτική επιθετικότητα των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν», καθώς και οι πιθανές επιπτώσεις της, σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, τονίστηκε η σημασία της επαγρύπνησης και του συντονισμού μεταξύ των χωρών της περιοχής, με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των απειλών που ανακύπτουν από την τρέχουσα κατάσταση.

