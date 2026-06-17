Τουλάχιστον δύο πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια του Ιράν, τα οποία μεταφέρουν συνολικά 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού, βγήκαν από την περίμετρο του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, που επιβάλλεται τους τελευταίους περίπου δυο μήνες, ανέφερε αργά το βράδυ της Τρίτης (16/6) η εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης των θαλάσσιων μεταφορών TankerTrackers, την προπαραμονή της υπογραφής συμφωνίας-πλαισίου ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, που αναμένεται να γίνει στην Ελβετία μεθαύριο Παρασκευή (19/6).

BREAKING: CRUDE OIL DEPARTS IRAN FOLLOWING A TWO MONTH LONG NAVY BLOCKADE According to AIS data which we corroborated yesterday (2026-06-15) by satellite imagery, at least two National Iranian Tanker Company (NITC) VLCC supertankers named DIONA (9569695) and HERO2 (9362073) have… pic.twitter.com/tSesQTcC6K — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) June 16, 2026

«Τουλάχιστον δύο σούπερ τάνκερ της National Iranian Tanker Company (NITC), με τα ονόματα Diona και Hero2, πέρασαν την περίμετρο του αποκλεισμού του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ μεταφέροντας συνολικά 3,8 εκατομμύρια ιρανικού αργού», ανέφερε η πηγή αυτή μέσω X, κάνοντας λόγο αργότερα περί διέλευσης τρίτου ιρανικού δεξαμενόπλοιου, με άλλο ένα εκατομμύριο βαρέλια ιρανικού αργού.

UPDATE: A 3rd NITC tanker, a Suezmax at that, has now exited the blockade line with 1 million barrels of Iranian crude oil. pic.twitter.com/5T28VnlU71 — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) June 17, 2026

«Πρόκειται για τις πρώτες εξαγωγές αργού πετρελαίου από το Ιράν τους τελευταίους δυο μήνες», πρόσθεσε η ίδια πηγή.