Δύο πετρελαιοφόρα «εξερράγησαν» στα Στενά του Ορμούζ έπειτα από πρόσκρουση σε νάρκες, καθώς έπλεαν μέσω μιας «μη εγκεκριμένης διαδρομής», σύμφωνα με ανακοίνωση των ναυτικών δυνάμεων των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης που μετέδωσαν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το περιστατικό εντάσσεται στο πλαίσιο των αυστηρών περιορισμών που έχει επιβάλει η Τεχεράνη στη διέλευση από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό.

Μέσω αυτών των επιθέσεων σε όσους παραβιάζουν τους κανόνες ναυσιπλοΐας, το Ιράν επιδιώκει να επιδείξει τον απόλυτο έλεγχο της στρατηγικής περιοχής και να ασκήσει περαιτέρω πίεση στις ΗΠΑ.