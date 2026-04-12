Απαντώντας σε σχόλια Αμερικανών αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου του Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι συνομιλίες στo Ισλαμαμπάντ «κατέρρευσαν» λόγω της άρνησης του Ιράν να δεσμευτεί ότι θα εγκαταλείψει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ένας Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε:

«Είναι ψέματα. Η θέση του Ιράν είναι σαφής. Το Ιράν δεν επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αλλά έχει το δικαίωμα στην πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς. Αυτό το δικαίωμα είναι αδιαμφισβήτητο και πρέπει να αναγνωριστεί».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως το Ιράν είναι έτοιμο να περιορίσει τις πυρηνικές του δραστηριότητες στο πλαίσιο μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων εμπλουτισμού ουρανίου.

Το Ιράν αρνείται επανειλημμένα ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ωστόσο, έχει εμπλουτίσει ουράνιο σε επίπεδα που δεν έχουν ειρηνική εφαρμογή και εμπόδισε τους διεθνείς επιθεωρητές να ελέγξουν τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις, αναφέρει το Times of Israel.