Οι ιρανικές αρχές έχουν τον «πλήρη έλεγχο» της κατάστασης στη χώρα, διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αμπάς Αραγτσί το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που του παραχώρησε, έπειτα από δύο και πλέον εβδομάδες ογκωδών μαζικών κινητοποιήσεων που πυροδότησαν κύμα σκληρής καταστολής.

«Πλέον (…) επικρατεί ηρεμία. Έχουμε τον πλήρη έλεγχο» της κατάστασης, είπε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας στο τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά η αμερικανική δεξιά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που του παραχώρησε.

«Δεν θα γίνουν απαγχονισμοί σήμερα ή αύριο»

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε χθες Τετάρτη ότι δεν θα γίνουν «απαγχονισμοί σήμερα ή αύριο» στο Ιράν, εν μέσω σκληρής καταστολής των διαδηλώσεων από τις αρχές, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Στην ερώτηση «θα προχωρήσετε στον απαγχονισμό κάποιων από τους διαδηλωτές;» ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας απάντησε πως δεν θα γίνουν «απαγχονισμοί σήμερα (σ.σ. χθες Τετάρτη) ή αύριο (σήμερα Πέμπτη)».

«Μπορώ να σας πω ότι είμαι βέβαιος πως δεν υπάρχει σχέδιο για απαγχονισμούς», επέμεινε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες να διατάξει αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση για να τερματιστεί η καταστολή των κινητοποιήσεων, που χαρακτηρίζονται οι μεγαλύτερες από την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του 1979. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε νωρίτερα χθες πως πληροφορήθηκε από «αξιόπιστη πηγή» πως δεν υπάρχει «σχέδιο για εκτελέσεις» στο Ιράν, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Το Ιράν κλείνει προσωρινά τον εναέριο χώρο του για τις περισσότερες πτήσεις

Το Ιράν κλείνει τον εναέριο χώρο του σε σχεδόν όλες τις πτήσεις, πλην των διεθνών και αυτών οι οποίες αναχωρούν από την Ισλαμική Δημοκρατία έχοντας εκ των προτέρων άδεια της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας της χώρας, ανέφερε μέσω X η εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24 χθες Τετάρτη (σ.σ. είκοσι λεπτά μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας).

Η Τεχεράνη εξέδωσε NOTAM (σ.σ. notice to airmen, «ειδοποίηση προς τους ιπταμένους»), με ισχύ για κάτι περισσότερο από δυο ώρες, κατά την ίδια πηγή.

❌ New NOTAM just issued by Iran closing airspace to all flights except international flights to/from Iran with permission. NOTAM is valid for a little more than 2 hours. Live view of Iranian airspace: https://t.co/8pUMTxjSkS pic.twitter.com/8GTGUZw0po — Flightradar24 (@flightradar24) January 14, 2026

Πηγές: AΜΠΕ, AFP, Reuters