«Το Ιράν είναι αποφασισμένο να υπερασπιστεί την εθνική του κυριαρχία, την εδαφική του ακεραιότητα, την εθνική του ασφάλεια και τον λαό του με όλα τα αναγκαία μέσα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας, Εσμαΐλ Μπαγάι, μετά τις αμερικανικές επιθέσεις κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων της Τεχεράνης,

Τόνισε επίσης ότι το Ιράν πρόκειται να ασκήσει το εγγενές δικαίωμά του στην αυτοάμυνα «βάσει του άρθρου 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και σύμφωνα με τα δικαιώματά του βάσει της ΝΡΤ».

«Είναι πλέον απολύτως σαφές ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ συνεργάζεται με έναν εγκληματία πολέμου και γενοκτόνο πολέμαρχο για να διεξάγει έναν άδικο επιθετικό πόλεμο εναντίον του αγαπημένου μας έθνους, παραβιάζοντας κατάφωρα τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ και τη Συνθήκη Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων (NPT)», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του Χ.

It is now crystal clear that the U.S. administration has been colluding with a war criminal and genocidal warmonger to wage an unjust war of aggression against our beloved nation in flagrant violation of fundamental principles of international law, the UN Charter, and the Nuclear…

