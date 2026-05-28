Τρεις εκρήξεις ακούστηκαν ανατολικά της ιρανικής λιμενικής πόλης Μπαντάρ Αμπάς περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα τοπική ώρα, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης που μετέδωσαν το περιστατικό.

Όπως αναφέρεται, τα συστήματα αεράμυνας της χώρας ενεργοποιήθηκαν για αρκετά λεπτά, ενώ οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για να διαπιστώσουν την προέλευση των εκρήξεων και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκαν.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα στοιχεία για ζημιές ή τυχόν θύματα, ενώ παραμένει ασαφές τι προκάλεσε τις εκρήξεις.

Πηγή: Reuters