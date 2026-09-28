Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν μετέδωσε ότι ακούγονται εκρήξεις, προερχόμενες από τη θάλασσα, στο νησί Κεσμ.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανέφερε ότι οι ήχοι που ακούστηκαν πιθανότατα οφειλόταν σε προειδοποιητικά πυρά εναντίον πλοίων που παραβίαζαν τους κανόνες ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ σύντομα. «Θα κερδίσουμε, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Θα γίνει αρκετά γρήγορα» είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.