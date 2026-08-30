Μυστήριο καλύπτει τα αίτια μιας έκρηξης που σημειώθηκε την Κυριακή, 30 Αυγούστου, κοντά στο ιρανικό νησί Λαράκ, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ειδικότερα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars επιβεβαίωσε πως ακούστηκε ένας ισχυρός κρότος στην ευρύτερη περιοχή, επισημαίνοντας ωστόσο ότι, επισήμως τουλάχιστον, η προέλευσή του παραμένει αδιευκρίνιστη.

Από την άλλη πλευρά, αμερικανικές πηγές δίνουν μια διαφορετική διάσταση στο περιστατικό. Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος δηλώσεις Αμερικανού αξιωματούχου, νωρίτερα μέσα στην ημέρα δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν στοχευμένα πλήγματα, καταστρέφοντας δύο ιρανικούς εκτοξευτήρες που βρίσκονταν τοποθετημένοι στο συγκεκριμένο νησί.

Η χρονική και τοπική ταύτιση των δύο γεγονότων υποδεικνύει άμεση σύνδεση της αναφερόμενης έκρηξης με την επιχείρηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.