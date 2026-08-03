Σε μια νέα επίδειξη αυστηρότητας προχώρησαν οι Αρχές της Τεχεράνης, εκτελώντας το πρωί της Δευτέρας 3 Αυγούστου, δύο Ιρανούς υπηκόους, τον Ομίντ Μπεχζάντ και τον Πουριά Σαφβάτ, με την κατηγορία ότι παρείχαν στρατιωτικές συντεταγμένες στις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες.

Όπως μετέδωσαν τα ειδησεογραφικά πρακτορεία Fars και Mizan, οι δύο άνδρες κρίθηκαν ένοχοι για «συνεργασία με το σιωνιστικό καθεστώς» και μεταφορά ευαίσθητων πληροφοριών ασφαλείας στη Μοσάντ. Η κρατική τηλεόραση συνέδεσε τη δραστηριότητά τους τόσο με τις πρόσφατες εχθροπραξίες που ξέσπασαν στα τέλη Φεβρουαρίου, όσο και με τη σύντομη πολεμική σύγκρουση του Ιουνίου 2025, χωρίς ωστόσο να δοθούν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τον χρόνο σύλληψης ή τη δικαστική διαδικασία που ακολουθήθηκε.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τις προειδοποιήσεις διεθνών παρατηρητών για κατακόρυφη αύξηση της χρήσης της θανατικής ποινής στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Σύμφωνα με στοιχεία από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, όπως το «Human Rights in Iran» και η «ECPM», το Ιράν παραμένει δεύτερο παγκοσμίως σε αριθμό εκτελέσεων μετά την Κίνα, καταγράφοντας το 2025 αρνητικό ρεκόρ δεκαετιών με τουλάχιστον 1.639 απαγχονισμούς.

Την έντονη ανησυχία της εξέφρασε και η Διεθνής Αμνηστία, καταγγέλλοντας συστηματική κλιμάκωση της κρατικής καταστολής, η οποία στρέφεται πλέον τόσο εναντίον φερόμενων κατασκόπων, όσο και εναντίον διαδηλωτών που συμμετείχαν στις μαζικές κινητοποιήσεις του περασμένου χειμώνα.