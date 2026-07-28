Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Δύο άνδρες που είχαν ήδη καταδικαστεί για συμμετοχή στην φρικιαστική δολοφονία τεσσάρων αστυνομικών κατά τη διάρκεια των ταραχών του Ιανουαρίου στο Ιράν, εκτελέστηκαν.

Οι δυο καταδικασμένοι εκτελέστηκαν επειδή έπαιξαν άμεσο ρόλο στη δολοφονία και το κάψιμο των αστυνομικών στο Ισφαχάν.

Οι εκτελέσεις πραγματοποιήθηκαν μετά από δικαστικές διαδικασίες που σχετίζονται με το περιστατικό στο Mαλεκσάχρ του Ισφαχάν, όπου σκοτώθηκαν τέσσερις αξιωματικοί επιβολής του νόμου.

Σύμφωνα με έγγραφα της υπόθεσης, στις 8 Ιανουαρίου 2026, μια ομάδα ταραχοποιών οπλισμένοι με πυροβόλα όπλα, μαχαίρια, ματσέτες, τσεκούρια, ξίφη και βόμβες μολότοφ, επιτέθηκαν σε δημόσια περιουσία, πυρπόλησαν κτήρια, Αστυνομικό Τμήμα, οχήματα, και απέκλεισαν δρόμους υψώνοντας οδοφράγματα κι ανάβοντας φωτιές σε όλη την περιοχή.

Οι Αρχές είπαν ότι οι άοπλοι αστυνομικοί που στάλθηκαν για να αποκαταστήσουν την τάξη δέχθηκαν επίθεση, κάηκαν ζωντανοί και τα σώματά τους βεβηλώθηκαν.

Η υπόθεση αφορά πολλούς κατηγορούμενους που συμμετείχαν στις δολοφονίες. Δύο από τους βασικούς κατηγορούμενους, καταδικάστηκαν σε θάνατο.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ένας εκ των δύο αναγνωρίστηκε από τους ανακριτές και τους συγκατηγορούμενους, ως μία από τις ηγετικές φυσιογνωμίες στη βία. Έφτασε στο σημείο κουβαλώντας ένα τσεκούρι και ένα μαχαίρι, ενθάρρυνε άλλους να συνεχίσουν την εξέγερση, βοήθησε να κλείσουν δρόμοι, έβαλε φωτιά σε λάστιχα, κατέστρεψε δημόσια περιουσία και πέταξε βόμβες μολότοφ σε τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.

Οι δηλώσεις μαρτύρων που αναφέρονται στην υπόθεση σημείωσαν ότι ο κατηγορούμενος παρότρυνε άλλους να φέρουν βενζίνη για να κάψουν αστυνομικούς. Οι Εισαγγελείς είπαν ότι έριξε έναν αστυνομικό από μια μοτοσικλέτα, τον μαχαίρωσε στον ώμο, έσυρε τον τραυματισμένο αστυνομικό με άλλους κατηγορούμενους, τον περιέλουσαν με βενζίνη και τον πυρπόλησαν όσο ζούσε.

Τα αρχεία του δικαστηρίου προσθέτουν επίσης ότι ο κατηγορούμενος, ονόματι Σεπάχι, και ένας άλλος κατηγορούμενος επιτέθηκαν σε έναν δεύτερο αστυνομικό, τον έσυραν σε έναν κοντινό χώρο πρασίνου, αφαίρεσαν μέρη από τα ρούχα του και του έβαλαν φωτιά.

Ένας κατηγορούμενος κατέθεσε ότι ο Σεπάχι μαχαίρωσε έναν αστυνομικό με μαχαίρι, πριν τον βοηθήσει να τον συγκρατήσει κάτω, καθώς έχυνε βενζίνη πάνω από το κεφάλι του και την άναψε. Η ίδια μαρτυρία ανέφερε επίσης ότι ο Σεπάχι και ένας άλλος κατηγορούμενος έσυραν έναν δεύτερο αστυνομικό στην πλατεία πριν τον πυρπολήσουν.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο άλλος κατηγορούμενος ονόματι Σαφάρι ήταν μεταξύ των παρόντων από την αρχή της εξέγερσης, κρύβοντας το πρόσωπό του με ένα πανί και μάσκα ενώ κρατούσε μια μεγάλη λεπίδα.

Στην δικαστική του ομολογία, ο Σαφάρι παραδέχτηκε ότι συνόδευε μια ομάδα ταραχοποιών, καταστρέφοντας δημόσια περιουσία με ένα όπλο σαν σπαθί δίνοντας πολλά χτυπήματα στους αστυνομικούς καθώς άλλοι τους επιτέθηκαν με πέτρες και τούβλα.

Ο Σαφάρι συνέχισε να επιτίθεται σε έναν από τους αξιωματικούς, αφού είχε τραυματιστεί σοβαρά. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, χτύπησε τον αστυνομικό πολλές φορές με μαχαίρι, πριν τον μαχαιρώσει στην κοιλιά.

Οι Εισαγγελείς δήλωσαν επίσης ότι άρχισε να πανηγυρίζει πάνω σε μια μεταλλική πλάκα που κάλυπτε το σώμα ενός από τους σκοτωμένους αστυνομικούς μετά την επίθεση.

Τον Ιανουάριο, ένα κύμα ειρηνικών διαμαρτυριών ξέσπασε μεταξύ εμπόρων στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις του Ιράν λόγω της οικονομικής επιδείνωσης, που είναι αποτέλεσμα από τις χρόνιες κυρώσεις των δυτικών.

Οι Αρχές αναγνώρισαν τη νομιμότητα των αιτημάτων των διαδηλωτών, ωστόσο οι διαδηλώσεις καταλήφθηκαν από ταραχοποιούς που υποστηρίζονταν από ηγέτες του αμερικανικού και του ισραηλινού καθεστώτος, που υποκίνησε τους βανδαλισμούς και το χάος.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι αρκετοί από αυτούς τους μισθοφόρους ήταν οπλισμένοι, εκπαιδευμένοι και στρατολογημένοι από κατασκοπευτικές υπηρεσίες από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για να προκαλέσουν βία, να καταστρέψουν δημόσια περιουσία και να στοχοποιήσουν πολίτες και προσωπικό ασφαλείας.

Το Ίδρυμα Μαρτύρων και Υποθέσεων Βετεράνων του Ιράν ανέφερε σε δήλωση ότι 3.117 άτομα είχαν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια των ταραχών.

Η έκθεση διευκρίνισε ότι μεταξύ των νεκρών, 2.427 ήταν αθώοι πολίτες και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πολλά από τα θύματα ήταν περαστικοί και διαδηλωτές που έχασαν τη ζωή τους από πυροβολισμούς από τις οργανωμένες τρομοκρατικές ομάδες.