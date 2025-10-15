Το Ιράν προχώρησε σήμερα στην εκτέλεση τριών ανδρών, που είχαν καταδικασθεί για ένοπλες ληστείες. Η είδηση έγινε γνωστή από το πρακτορείο ειδήσεων της δικαστικής εξουσίας.

Το Ιράν επιβάλλει την εσχάτη των ποινών για πολλά εγκλήματα και πραγματοποιεί τον μεγαλύτερο αριθμό εκτελέσεων μετά την Κίνα, σύμφωνα με τις οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η Διεθνής Αμνηστία.

«Σήμερα το πρωί εκτελέστηκε η θανατική ποινή που είχε επιβληθεί σε τρεις ληστές, οι οποίοι είχαν διαπράξει ένοπλες ληστείες στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις της χώρας», μετέδωσε το Mizan Online.

The Iranian government executed three armed robbers early Wednesday, as reported by the Tasnim news agency. The individuals were implicated in a series of armed robberies across Tehran and several other cities. pic.twitter.com/t10eniPDEI — Bakhtar News Agency (@bnaenglish) October 15, 2025

Η δικαστική εξουσία εξήγησε ότι καταδικάσθηκαν για μοχαραμπέχ («πόλεμος εναντίον του Θεού» στα περσικά), προσθέτοντας ότι οι τρεις άνδρες είχαν διαπράξει 14 ληστείες μέσα τον Απρίλιο 2024.

Οι καταδικασμένοι απαγχονίσθηκαν, διευκρίνισε το ειδησεογραφικό πρακτορείο της ιρανικής δικαστικής εξουσίας.

Στις αρχές Οκτωβρίου, η δικαστική εξουσία είχε ανακοινώσει την εκτέλεση έξι μελών μιας ομάδας, που είχε κριθεί ένοχη για «τρομοκρατικές» επιθέσεις στην επαρχία του Χουζεστάν, στο νότιο Ιράν.