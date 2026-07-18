Στην εκτέλεση ενός άνδρα προχώρησαν οι αρχές του Ιράν, ο οποίος είχε κριθεί ένοχος για τη δολοφονία στελέχους των δυνάμεων ασφαλείας, κατά τη διάρκεια των μαζικών διαδηλώσεων του 2022.

Όπως μετέδωσε το Mizan, το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο του δικαστικού σώματος της χώρας, η εσχάτη των ποινών επιβλήθηκε στον Αρέφ Χοσκάρ, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για τον θάνατο του Σαλμάν Αμίρ-Αχμάντι. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε αφού εκπληρώθηκαν όλες οι προβλεπόμενες νομικές ενέργειες και λήφθηκε η τελική έγκριση από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Το χρονικό των κινητοποιήσεων και η καταδίκη

Σύμφωνα με την επίσημη θέση της Τεχεράνης, το περιστατικό συνέβη στο πλαίσιο των έντονων αναταραχών που συγκλόνισαν τη χώρα την περίοδο 2022-2023. Οι κινητοποιήσεις εκείνες είχαν πυροδοτηθεί από τη σύλληψη και τον μετέπειτα θάνατο της νεαρής Κούρδισσας Μαχσά Αμινί, η οποία είχε τεθεί υπό κράτηση από την αστυνομία ηθών με το επιχείρημα ότι δεν συμμορφωνόταν με τους κανόνες ένδυσης για τη μαντίλα.

Αναφορές των τοπικών μέσων ενημέρωσης επισημαίνουν ότι το θύμα ανήκε στους Μπασίτζι, μια παραστρατιωτική οργάνωση που συνδέεται άμεσα με τους Φρουρούς της Επανάστασης. Το πρακτορείο Mizan διευκρίνισε ότι η καταδίκη του Χοσκάρ αφορούσε την κατηγορία της συνέργειας σε ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Κατακόρυφη αύξηση των εκτελέσεων στο Ιράν

Ο ρυθμός εφαρμογής της θανατικής ποινής στη χώρα έχει παρουσιάσει σημαντική άνοδο, ιδιαίτερα μετά την έναρξη της πολεμικής σύρραξης με τις Ηνωμένες Πολιτείες στα τέλη Φεβρουαρίου. Μεγάλο μέρος των ανθρώπων που οδηγούνται στην αγχόνη είχαν συλληφθεί για τη δράση τους σε αντικυβερνητικά συλλαλητήρια. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών που δόθηκαν στη δημοσιότητα στα μέσα Ιουνίου, από τις αρχές του 2026 έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 40 εκτελέσεις ανδρών, με τους 18 εξ αυτών να συνδέονται με το κίνημα των διαδηλώσεων.

Παράλληλα, διεθνείς παρατηρητές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις “Iran Human Rights” και “Μαζί κατά της θανατικής ποινής” (ECPM) ανέφεραν πρόσφατα ότι κατά το προηγούμενο έτος οι εκτελέσεις ανήλθαν σε 1.639, σημειώνοντας αρνητικό ρεκόρ από το 1989. Επιπλέον, τα δεδομένα της Διεθνούς Αμνηστίας κατατάσσουν το Ιράν στη δεύτερη θέση παγκοσμίως όσον αφορά την επιβολή της θανατικής ποινής, αμέσως μετά την Κίνα.