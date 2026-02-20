Συνετρίβη ιρανικό μαχητικό αεροσκάφος αργά το βράδυ της Πέμπτης, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας από τους δύο πιλότους που επέβαιναν σε αυτό.

Την είδηση μετέδωσε η κρατική ραδιοτηλεόραση Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), επισημαίνοντας ότι το δυστύχημα σημειώθηκε στη δυτική επαρχία Χαμαντάν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος κατέπεσε στο πλαίσιο νυχτερινής εκπαιδευτικής αποστολής. Οι Αρχές δεν έχουν ακόμη διευκρινίσει τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος, τονίζοντας ότι τα αίτια της συντριβής διερευνώνται.

Πηγή: AFP