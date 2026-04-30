Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν απόψε στην Τεχεράνη, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ο λόγος μέχρι στιγμής, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.
«Η ενεργοποίηση συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας ακούστηκε σε περιοχές της Τεχεράνης. Δεν είναι ακόμη γνωστό εάν αυτός ο θόρυβος σχετίζεται με άσκηση ετοιμότητας ή με την εξουδετέρωση ενδεχομένως αναγνωριστικών drones» στους αιθέρες της πρωτεύουσας του Ιράν, αναφέρουν τα πρακτορεία ειδήσεων Tasnim και Fars.
#BREAKING | 🇮🇷 — Air defense systems activated in parts of Tehran, Iran, to counter small drones and reconnaissance UAVs, Tasnim News Agency reports. pic.twitter.com/lXjASHxLpK
