Η αδράνεια της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA/ΔΟΑΕ) του ΟΗΕ «ενθαρρύνει την επίθεση» κατά πυρηνικών εγκαταστάσεων όπως η μονάδα του Μπουσέρ, καταγγέλλει ο διευθυντής της Ιρανικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας Μοχαμάντ Εσλάμι σε επιστολή που απευθύνει στον γενικό διευθυντή της IAEA Ραφαέλ Γκρόσι.

Ο ιρανός αξιωματούχος επικρίνει την «απουσία αποφασιστικής αντίδρασης» εκ μέρους της υπηρεσίας του ΟΗΕ λέγοντας ότι η έκφραση ανησυχίας δεν είναι αρκετή και ενθαρρύνει περαιτέρω επιθέσεις που συνιστούν ξεκάθαρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Ο ιρανός αξιωματούχος δηλώνει ότι η μοναδική εν λειτουργία πυρηνική εγκατάσταση έχει μέχρι στιγμής γίνει στόχος επίθεσης τέσσερις φορές. Κατά την πιο πρόσφατη επίθεση περί τις 4 Απριλίου σκοτώθηκε ένα μέλος του προσωπικού ασφαλείας και άγνωστος αριθμός ανθρώπων τραυματίσθηκε.

Ο Μοχαμάντ Εσλάμι προειδοποιεί ότι τέτοιες επιθέσεις δημιουργούν κινδύνους διαρροής ραδιενέργειας από εν λειτουργία αντιδραστήρα με «ανεπανόρθωτες συνέπειες» για τους ανθρώπους, το περιβάλλον και τις γειτονικές χώρες.