Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο μαχητές φέρεται να έχουν τεθεί σε ετοιμότητα στο Ιράν, ενόψει ενδεχόμενης χερσαίας σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, που επικαλείται ιρανική στρατιωτική πηγή.

Όπως αναφέρεται, η κινητοποίηση πραγματοποιείται σε ένα κλίμα έντονης ανησυχίας για πιθανή κλιμάκωση του πολέμου, με την ίδια πηγή να χαρακτηρίζει ένα τέτοιο σενάριο ως «ιστορική απερισκεψία» εκ μέρους της Ουάσινγκτον.

Την ίδια ώρα, στο εσωτερικό της χώρας καταγράφεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αυξημένη κινητικότητα, με χιλιάδες νέους να προσέρχονται εθελοντικά σε στρατιωτικά κέντρα για να ενταχθούν στις δυνάμεις των Basij, των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) και του τακτικού στρατού.

Η ιρανική πλευρά εμφανίζεται αποφασισμένη να απαντήσει δυναμικά σε ενδεχόμενη επίθεση, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε αμερικανική επιχείρηση στο έδαφός της θα αντιμετωπιστεί με σφοδρή αντίσταση.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους πιο κρίσιμους ενεργειακούς διαύλους παγκοσμίως, με τη στρατιωτική πηγή να υποστηρίζει ότι το Ιράν είναι έτοιμο τόσο να αποτρέψει αμερικανικές κινήσεις όσο και να διατηρήσει υπό έλεγχο τη θαλάσσια δίοδο, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Το μήνυμα της Τεχεράνης είναι σαφές: σε περίπτωση χερσαίας εμπλοκής, το κόστος για τις Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι βαρύ και η σύγκρουση ενδέχεται να λάβει διαστάσεις πολύ ευρύτερες από τα σημερινά δεδομένα.

Πόσο μεγάλο είναι το ιρανικό στράτευμα

Οι Ιρανοί Ένοπλες Δυνάμεις έχουν περίπου 610.000 ενεργά στελέχη, που περιλαμβάνουν την τακτική δύναμη (Artesh) και τις κύριες μονάδες των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Επιπλέον, υπάρχουν περίπου 350.000 εφεδρικοί στρατιώτες που μπορούν να κληθούν σε υπηρεσία, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε περίπου 960.000 προσωπικό.

Το Basij, μια παραστρατιωτική εθελοντική οργάνωση υπό τον έλεγχο των Φρουρών της Επανάστασης ( IRGC), φέρεται να έχει πέραν των 20 εκατομμυρίων μελών, εκ των οποίων περίπου 600.000 θεωρούνται άμεσα διαθέσιμοι για κινητοποίηση, με άλλες εκατοντάδες χιλιάδες να μπορούν επίσης να κληθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Αν συνυπολογιστούν όλοι οι ενεργοί, εφεδρικοί και παραστρατιωτικοί (όπως οι Basij), το Ιράν εκτιμάται ότι θα μπορούσε να διαθέσει πάνω από 1,5 εκατομμύριο άτομα σε ευρύτερη στρατιωτική κινητοποίηση σε περίπτωση ολοκληρωτικού πολέμου.

Με πληροφορίες από: livemind.com