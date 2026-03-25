Το Ιράν ισχυρίζεται πως εκτόξευσε τέσσερις πυραύλους κρουζ προς την κατεύθυνση του αμερικανικού αεροπλανοφόρου «Abraham Lincoln». Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι θα ακολουθήσουν νέα αντίστοιχα πλήγματα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση τους, οι πύραυλοι, οι οποίοι εκτοξεύτηκαν «ανάγκασαν το αεροπλανοφόρο που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή του Κόλπου να αλλάξει θέση».

«Παρακολουθούμε συνεχώς τις κινήσεις του Abraham Lincoln», ανέφερε ο διοικητής του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού, Σαχράμ Ιρανί και τόνισε πως «μόλις αυτός ο εχθρικός στόλος εισέλθει στην εμβέλεια των πυραυλικών μας συστημάτων, θα αποτελέσει στόχο ισχυρών πληγμάτων».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, νωρίτερα δήλωσε ότι η Τεχεράνη «παρακολουθεί στενά όλες τις κινήσεις των ΗΠΑ στην περιοχή, ειδικά τις αποστολές στρατευμάτων».

«Αυτό που κατέστρεψαν οι στρατηγοί, δεν μπορούν να το διορθώσουν οι στρατιώτες αντίθετα, θα πέσουν θύματα των παραληρημάτων του Νετανιάχου.Μην δοκιμάζετε την αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε τη γη μας», ανέφερε στην ανάρτησή του στο Χ.

Δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση ως αυτή την ώρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις συγκεκριμένες αναφορές.